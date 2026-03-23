Хек – очень вкусная и нежная рыба с небольшим количеством костей. Ее можно протушить в томатном соусе вместе с овощами. Блюдо идеально сочетается с любимым гарниром.

Как вкусно приготовить хек на обед рассказала фудблогерка ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

хек (тушка) – 2-3 шт

лук – 2 шт

морковь – 2 шт

томатная паста – 4 ст.л.

сахар – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л.

мука – 2 ст.л.

вода – 400 мл.

сухой чеснок – по вкусу

копченая паприка – по вкусу

перец – по вкусу

лавровый лист – 1-2 шт

перец горошком – по вкусу

мука для обкатки

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Хек не размораживать полностью – достаточно немного подморозить, чтобы было удобно работать. Срезать плавники и острые спинки, нарезать на порционные кусочки.

2. Посолить, поперчить, обвалять в муке и обжарить до румяной корочки с обеих сторон.

3. Отдельно обжарить лук, нарезанный полукольцами.

4. Добавить морковь, натертую на крупной терке, и готовить вместе несколько минут.

5. Добавить томатную пасту, сахар, соль, муку и специи.

6. Влить воду, перемешать и тушить несколько минут до легкой густоты.

7. Выложить слоями: томатная подливка – рыба – подливка – рыба. Последний слой – обязательно томатная подливка.

8. Добавить лавровый лист и перец горошком. Дополнительную жидкость не вливать. Накрыть крышкой и тушить на среднем огне 30-40 минут.

