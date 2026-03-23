Как вкусно приготовить хек на обед: рецепт на скорую руку
Хек – очень вкусная и нежная рыба с небольшим количеством костей. Ее можно протушить в томатном соусе вместе с овощами. Блюдо идеально сочетается с любимым гарниром.
Как вкусно приготовить хек на обед рассказала фудблогерка ptashka.oly в Instagram.
Ингредиенты:
- хек (тушка) – 2-3 шт
- лук – 2 шт
- морковь – 2 шт
- томатная паста – 4 ст.л.
- сахар – 1 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
- мука – 2 ст.л.
- вода – 400 мл.
- сухой чеснок – по вкусу
- копченая паприка – по вкусу
- перец – по вкусу
- лавровый лист – 1-2 шт
- перец горошком – по вкусу
- мука для обкатки
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Хек не размораживать полностью – достаточно немного подморозить, чтобы было удобно работать. Срезать плавники и острые спинки, нарезать на порционные кусочки.
2. Посолить, поперчить, обвалять в муке и обжарить до румяной корочки с обеих сторон.
3. Отдельно обжарить лук, нарезанный полукольцами.
4. Добавить морковь, натертую на крупной терке, и готовить вместе несколько минут.
5. Добавить томатную пасту, сахар, соль, муку и специи.
6. Влить воду, перемешать и тушить несколько минут до легкой густоты.
7. Выложить слоями: томатная подливка – рыба – подливка – рыба. Последний слой – обязательно томатная подливка.
8. Добавить лавровый лист и перец горошком. Дополнительную жидкость не вливать. Накрыть крышкой и тушить на среднем огне 30-40 минут.
