Хек – очень сытная и вкусная рыба, которую можно пожарить или протушить. Также отличной идеей будет замариновать такой продукт в простом маринаде – блюдо идеально подойдет для ужина.

Как вкусно приготовить хек на ужин рассказала фудблогерка Юлия с ником yuliya gaidym в Instagram.

Ингредиенты:

хек – 1 кг.

мука для жарки

Ингредиенты для соуса:

вода – 200 мл.

масло – 100 мл.

яблочный уксус – 75 мл. или 50 мл обычного – 75 мл.

соль – 0,5 ч.л.

сахар – 75 г

соус сацебели – 200 г

лук – 2 большие

Способ приготовления:

1. Рыбу обжарить со всех сторон до готовности.

2. Посолить в процессе жарки.

3. Сложить в емкость слоями, чередуя рыбу и порезанный полукольцами лук.

4. Залить соусом.

5. Накрыть крышкой и поставить в холодильник минимум на 8 часов.

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