Как вкусно приготовить хек на ужин: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Как вкусно приготовить хек на ужин: делимся простым рецептом

Хек – очень сытная и вкусная рыба, которую можно пожарить или протушить. Также отличной идеей будет замариновать такой продукт в простом маринаде – блюдо идеально подойдет для ужина.

Как вкусно приготовить хек на ужин рассказала фудблогерка Юлия с ником yuliya gaidym в Instagram.

Как вкусно приготовить хек на ужин: делимся простым рецептом

Ингредиенты:

  • хек – 1 кг.
  • мука для жарки

Ингредиенты для соуса:

  • вода – 200 мл.
  • масло – 100 мл.
  • яблочный уксус – 75 мл. или 50 мл обычного – 75 мл.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • сахар – 75 г
  • соус сацебели – 200 г
  • лук – 2 большие

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить хек на ужин: делимся простым рецептом

1. Рыбу обжарить со всех сторон до готовности.

Как вкусно приготовить хек на ужин: делимся простым рецептом

2. Посолить в процессе жарки.

Как вкусно приготовить хек на ужин: делимся простым рецептом

3. Сложить в емкость слоями, чередуя рыбу и порезанный полукольцами лук.

Как вкусно приготовить хек на ужин: делимся простым рецептом

4. Залить соусом.

Как вкусно приготовить хек на ужин: делимся простым рецептом

5. Накрыть крышкой и поставить в холодильник минимум на 8 часов.

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