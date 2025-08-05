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Как вкусно приготовить хек на ужин: делимся простым рецептом
Хек – очень сытная и вкусная рыба, которую можно пожарить или протушить. Также отличной идеей будет замариновать такой продукт в простом маринаде – блюдо идеально подойдет для ужина.
Как вкусно приготовить хек на ужин рассказала фудблогерка Юлия с ником yuliya gaidym в Instagram.
Ингредиенты:
- хек – 1 кг.
- мука для жарки
Ингредиенты для соуса:
- вода – 200 мл.
- масло – 100 мл.
- яблочный уксус – 75 мл. или 50 мл обычного – 75 мл.
- соль – 0,5 ч.л.
- сахар – 75 г
- соус сацебели – 200 г
- лук – 2 большие
Способ приготовления:
1. Рыбу обжарить со всех сторон до готовности.
2. Посолить в процессе жарки.
3. Сложить в емкость слоями, чередуя рыбу и порезанный полукольцами лук.
4. Залить соусом.
5. Накрыть крышкой и поставить в холодильник минимум на 8 часов.
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