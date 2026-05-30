Как вкусно приготовить хек: рецепт с овощами на сковородке
Хек остается одной из самых популярных рыб для домашнего меню благодаря доступности и нежному вкусу. Если обычная жарка уже надоела, стоит приготовить рыбу в овощном соусе на сковородке. Такой способ позволяет сохранить сочность хека и сделать блюдо более ароматным. Для рецепта понадобятся простые продукты, которые легко найти на любой кухне. Блюдо отлично сочетается с картофелем, рисом или овощными гарнирами.
Как вкусно и быстро приготовить хек рассказала фудблогер cristik crazy food в Instagram.
Ингредиенты:
- хек – 1 кг.
- лук – 2 шт.
- морковь – 1-2 шт.
- томатная паста – 2 ст. л.
- чеснок – 2-3 зубчика
- мука – для панировки
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- приправа для рыбы – по вкусу
- растительное масло – для жарки
- кипяток – 200-300 мл.
Способ приготовления:
1. Хек очистите от лишних частей, промойте и нарежьте порционными кусочками. Посолите, поперчите и добавьте любимые специи для рыбы. Оставьте на несколько минут, чтобы кусочки впитали ароматы приправ.
2. После этого обваляйте рыбу в муке и обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки со всех сторон. Готовый хек временно переложите на тарелку.
3. Отдельно на сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и натертую морковь до мягкости.
4. Добавьте томатную пасту и измельченный чеснок, перемешайте и готовьте еще несколько минут.
5. Влейте к овощам кипяток и хорошо размешайте, чтобы образовался однородный соус. При необходимости добавьте еще немного соли и специй.
6. Выложите обжаренный хек в томатно-овощную смесь, накройте крышкой и тушите на небольшом огне 10-15 минут.
7. За это время рыба станет особенно нежной, а соус пропитает каждый кусочек. Подавать тушеный хек лучше всего горячим, дополнив любимым гарниром или свежими овощами. Такой рецепт отлично подходит для ежедневного меню и не требует сложных кулинарных навыков.
