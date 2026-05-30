Хек остается одной из самых популярных рыб для домашнего меню благодаря доступности и нежному вкусу. Если обычная жарка уже надоела, стоит приготовить рыбу в овощном соусе на сковородке. Такой способ позволяет сохранить сочность хека и сделать блюдо более ароматным. Для рецепта понадобятся простые продукты, которые легко найти на любой кухне. Блюдо отлично сочетается с картофелем, рисом или овощными гарнирами.

Как вкусно и быстро приготовить хек рассказала фудблогер cristik crazy food в Instagram.

Ингредиенты:

хек – 1 кг.

лук – 2 шт.

морковь – 1-2 шт.

томатная паста – 2 ст. л.

чеснок – 2-3 зубчика

мука – для панировки

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

приправа для рыбы – по вкусу

растительное масло – для жарки

кипяток – 200-300 мл.

Способ приготовления:

1. Хек очистите от лишних частей, промойте и нарежьте порционными кусочками. Посолите, поперчите и добавьте любимые специи для рыбы. Оставьте на несколько минут, чтобы кусочки впитали ароматы приправ.

2. После этого обваляйте рыбу в муке и обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки со всех сторон. Готовый хек временно переложите на тарелку.

3. Отдельно на сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и натертую морковь до мягкости.

4. Добавьте томатную пасту и измельченный чеснок, перемешайте и готовьте еще несколько минут.

5. Влейте к овощам кипяток и хорошо размешайте, чтобы образовался однородный соус. При необходимости добавьте еще немного соли и специй.

6. Выложите обжаренный хек в томатно-овощную смесь, накройте крышкой и тушите на небольшом огне 10-15 минут.

7. За это время рыба станет особенно нежной, а соус пропитает каждый кусочек. Подавать тушеный хек лучше всего горячим, дополнив любимым гарниром или свежими овощами. Такой рецепт отлично подходит для ежедневного меню и не требует сложных кулинарных навыков.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: