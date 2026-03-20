Хек можно очень вкусно приготовить на обед. Для этого сочетайте рыбу с сочной овощной зажаркой. После тушения хек станет очень мягким и прекрасно сочетается с любым гарниром.

Идея приготовления сочного хека с овощами опубликована на странице фудблогера olya borachok в Instagram.

Ингредиенты:

600 г хека (можно и больше)

2 моркови

2 луковицы

треугольничек томатной пасты

200 мл. воды

мука (для обваливания рыбы 1-2 ст.л.)

масло для жарки

специи (соль, перец, лавровый листок)

Способ приготовления:

1. Хек очистить при необходимости. Это может быть как филе так и тушка, просто порезать на порционные кусочки.

2. Обвалять в муке и пожарить до легкой корочки (быстро, на большом огне, до готовности не нужно).

3. Лук нарезать, мокву натереть на крупной терке.

4. Добавить треугольничек самой помидорной томатной пасты, которая придаст насыщенный вкус спелых помидоров.

5. Добавить воду и протушить.

6. В кастрюлю или сковородку выложить рыбку, добавить протушенные овощи.

7. Добавить соль и перец по вкусу, лавровый лист и протушить или запечь в духовке еще 10-15 минут если у вас филе, или 15-20 если кусочки тушки.

8. Дать немного настояться.

