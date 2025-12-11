Как вкусно приготовить хек в духовке: добавьте зажарку из овощей и грибов
Хек – очень нежная и мясистая рыба. Ее можно вкусно запечь в духовке. Для этого сделайте сочную зажарку из овощей и грибов – результат вас приятно удивит.
Иде приготовления скоовитого хека в духовке опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты:
- филе хека – 300 г
- яйцо – 1 шт. (белок взбить, желток добавить)
- соль, перец
- масло для жарки
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- перец – 1 шт.
- грибы – 80-100 г
- сливки 20-30% – 80-100 мл. ( если соус получится очень густой -добавьте воды)
- томатный соус – 1,5-2 ст.л.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Нарезать на небольшие кусочки, посолить и поперчить филе.
2. Белок взбить до устойчивых пиков, вмешать желток.
3. Окунуть хек в муку, затем в смесь белка и желтка и обжарить с двух сторон до румяности.
4. Выложить в форму.
5. Отдельно обжарить лук, добавить морковь, перец и грибы. Немножко подсолить.
6. Протушить. Выложить на рыбу.
7. Смешать сливки с томатным соусом, посолить/поперчить. Залить рыбу с овощами. Если соус очень густой –добавьте воды или используйте сливки 20 процентов.
8. Накройте фольгой, запекайте при температуре 180°C 40-50 мин (верх / низ. Ориентируетесь по своей духовке.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: