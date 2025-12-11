Хек – очень нежная и мясистая рыба. Ее можно вкусно запечь в духовке. Для этого сделайте сочную зажарку из овощей и грибов – результат вас приятно удивит.

Иде приготовления скоовитого хека в духовке опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

филе хека – 300 г

яйцо – 1 шт. (белок взбить, желток добавить)

соль, перец

масло для жарки

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

перец – 1 шт.

грибы – 80-100 г

сливки 20-30% – 80-100 мл. ( если соус получится очень густой -добавьте воды)

томатный соус – 1,5-2 ст.л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Нарезать на небольшие кусочки, посолить и поперчить филе.

2. Белок взбить до устойчивых пиков, вмешать желток.

3. Окунуть хек в муку, затем в смесь белка и желтка и обжарить с двух сторон до румяности.

4. Выложить в форму.

5. Отдельно обжарить лук, добавить морковь, перец и грибы. Немножко подсолить.

6. Протушить. Выложить на рыбу.

7. Смешать сливки с томатным соусом, посолить/поперчить. Залить рыбу с овощами. Если соус очень густой –добавьте воды или используйте сливки 20 процентов.

8. Накройте фольгой, запекайте при температуре 180°C 40-50 мин (верх / низ. Ориентируетесь по своей духовке.

