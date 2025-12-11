Как вкусно приготовить хек в духовке: добавьте зажарку из овощей и грибов

Хек – очень нежная и мясистая рыба. Ее можно вкусно запечь в духовке. Для этого сделайте сочную зажарку из овощей и грибов – результат вас приятно удивит.

Ингредиенты:

  • филе хека – 300 г
  • яйцо – 1 шт. (белок взбить, желток добавить)
  • соль, перец
  • масло для жарки
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • перец – 1 шт.
  • грибы – 80-100 г
  • сливки 20-30% – 80-100 мл. ( если соус получится очень густой -добавьте воды)
  • томатный соус – 1,5-2 ст.л.
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Нарезать на небольшие кусочки, посолить и поперчить филе.

2. Белок взбить до устойчивых пиков, вмешать желток.

3. Окунуть хек в муку, затем в смесь белка и желтка и обжарить с двух сторон до румяности.

4. Выложить в форму.

5. Отдельно обжарить лук, добавить морковь, перец и грибы. Немножко подсолить.

6. Протушить. Выложить на рыбу.

7. Смешать сливки с томатным соусом, посолить/поперчить. Залить рыбу с овощами. Если соус очень густой –добавьте воды или используйте сливки 20 процентов.

8. Накройте фольгой, запекайте при температуре 180°C 40-50 мин (верх / низ. Ориентируетесь по своей духовке.

