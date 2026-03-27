Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Как вкусно приготовить хек в духовке на обед: добавьте пикантный соус

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
2,3 т.
Как вкусно приготовить хек в духовке на обед: добавьте пикантный соус

Хек – очень вкусная рыба, которую можно вкусно приготовить на обед. Обязательно добавьте соус, который сделает текстуру продукта очень нежной и мягкой. Также не забудьте о специях.

Как вкусно приготовить хек без заморочки рассказала фудблогерка yulia smachno tyt в Instagram.

Как вкусно приготовить хек в духовке на обед: добавьте пикантный соус

Ингредиенты:

  • хек – 500 г
  • сметана – 2 ст.л.
  • горчица – 1 ст.л.
  • соевый соус – 2 ст.л.
  • сок лимона – 1 ст.л.
  • сухой чеснок – 1 ч.л.
  • приправа к рыбе – 1 ч.л.
  • паприка копченая – 0,5 ч.л.
  • соль – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить хек в духовке на обед: добавьте пикантный соус

1. Хек почистить, срезать плавники.

2. Выложить в миску.

Как вкусно приготовить хек в духовке на обед: добавьте пикантный соус

3. Добавить все составляющие маринада.

4. Оставить на 30-40 минут.

Как вкусно приготовить хек в духовке на обед: добавьте пикантный соус

5. Запекать в мультипечке 20 минут при температуре 180° или просто в духовке.

