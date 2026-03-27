Хек – очень вкусная рыба, которую можно вкусно приготовить на обед. Обязательно добавьте соус, который сделает текстуру продукта очень нежной и мягкой. Также не забудьте о специях.

Как вкусно приготовить хек без заморочки рассказала фудблогерка yulia smachno tyt в Instagram.

Ингредиенты:

хек – 500 г

сметана – 2 ст.л.

горчица – 1 ст.л.

соевый соус – 2 ст.л.

сок лимона – 1 ст.л.

сухой чеснок – 1 ч.л.

приправа к рыбе – 1 ч.л.

паприка копченая – 0,5 ч.л.

соль – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Хек почистить, срезать плавники.

2. Выложить в миску.

3. Добавить все составляющие маринада.

4. Оставить на 30-40 минут.

5. Запекать в мультипечке 20 минут при температуре 180° или просто в духовке.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: