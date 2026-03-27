Как вкусно приготовить хек в духовке на обед: добавьте пикантный соус
Хек – очень вкусная рыба, которую можно вкусно приготовить на обед. Обязательно добавьте соус, который сделает текстуру продукта очень нежной и мягкой. Также не забудьте о специях.
Как вкусно приготовить хек без заморочки рассказала фудблогерка yulia smachno tyt в Instagram.
Ингредиенты:
- хек – 500 г
- сметана – 2 ст.л.
- горчица – 1 ст.л.
- соевый соус – 2 ст.л.
- сок лимона – 1 ст.л.
- сухой чеснок – 1 ч.л.
- приправа к рыбе – 1 ч.л.
- паприка копченая – 0,5 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Хек почистить, срезать плавники.
2. Выложить в миску.
3. Добавить все составляющие маринада.
4. Оставить на 30-40 минут.
5. Запекать в мультипечке 20 минут при температуре 180° или просто в духовке.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: