Как вкусно приготовить хек в духовке: рецепт блюда для обеда
Очень вкусно на обед можно приготовить хек. Чтобы рыба получилась сочной, добавьте нежный соус на основе майонеза. Также не забудьте об овощной поджарке.
Идея приготовления хека в духовке на обед опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- хек – 1 кг
- лук – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
Ингредиенты для соуса:
- майонез – 2 ст. л.
- копченая паприка – 1 ч. л.
- сухой чеснок – 1 ч. л.
- приправа к рыбе – 1 ст. л.
- сметана – 2 ст. л.
- горчица в зернах – 1 ст. л.
- соевый соус – 50 мл.
Способ приготовления:
1. Рыбу помыть, почистить и нарезать на небольшие кусочки.
2. Для соуса соединить майонез, копченую паприку, сухой чеснок, приправу к рыбе, сметану, горчицу в зернах и соевый соус.
3. Все хорошо перемешать и залить рыбу.
4. Тем временем сделать зажарку: лук и морковь обжарить до золотистого цвета.
5. Выложить на дно формы, затем кусочки рыбы и все залить оставшимся соусом, накрыть фольгой.
6. Время приготовления: 30 минут при температуре 190 градусах. Затем открыть фольгу и еще 5 минут.
