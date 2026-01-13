Как вкусно приготовить хек в духовке: рецепт блюда для обеда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,0 т.
Как вкусно приготовить хек в духовке: рецепт блюда для обеда

Очень вкусно на обед можно приготовить хек. Чтобы рыба получилась сочной, добавьте нежный соус на основе майонеза. Также не забудьте об овощной поджарке.

Идея приготовления хека в духовке на обед опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Как вкусно приготовить хек в духовке: рецепт блюда для обеда

Ингредиенты:

  • хек – 1 кг
  • лук – 2 шт.
  • морковь – 2 шт.

Ингредиенты для соуса:

  • майонез – 2 ст. л.
  • копченая паприка – 1 ч. л.
  • сухой чеснок – 1 ч. л.
  • приправа к рыбе – 1 ст. л.
  • сметана – 2 ст. л.
  • горчица в зернах – 1 ст. л.
  • соевый соус – 50 мл.

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить хек в духовке: рецепт блюда для обеда

1. Рыбу помыть, почистить и нарезать на небольшие кусочки.

2. Для соуса соединить майонез, копченую паприку, сухой чеснок, приправу к рыбе, сметану, горчицу в зернах и соевый соус.

Как вкусно приготовить хек в духовке: рецепт блюда для обеда

3. Все хорошо перемешать и залить рыбу.

4. Тем временем сделать зажарку: лук и морковь обжарить до золотистого цвета.

Как вкусно приготовить хек в духовке: рецепт блюда для обеда

5. Выложить на дно формы, затем кусочки рыбы и все залить оставшимся соусом, накрыть фольгой.

6. Время приготовления: 30 минут при температуре 190 градусах. Затем открыть фольгу и еще 5 минут.

Как вкусно приготовить хек в духовке: рецепт блюда для обеда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты