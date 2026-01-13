Очень вкусно на обед можно приготовить хек. Чтобы рыба получилась сочной, добавьте нежный соус на основе майонеза. Также не забудьте об овощной поджарке.

Идея приготовления хека в духовке на обед опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

хек – 1 кг

лук – 2 шт.

морковь – 2 шт.

Ингредиенты для соуса:

майонез – 2 ст. л.

копченая паприка – 1 ч. л.

сухой чеснок – 1 ч. л.

приправа к рыбе – 1 ст. л.

сметана – 2 ст. л.

горчица в зернах – 1 ст. л.

соевый соус – 50 мл.

Способ приготовления:

1. Рыбу помыть, почистить и нарезать на небольшие кусочки.

2. Для соуса соединить майонез, копченую паприку, сухой чеснок, приправу к рыбе, сметану, горчицу в зернах и соевый соус.

3. Все хорошо перемешать и залить рыбу.

4. Тем временем сделать зажарку: лук и морковь обжарить до золотистого цвета.

5. Выложить на дно формы, затем кусочки рыбы и все залить оставшимся соусом, накрыть фольгой.

6. Время приготовления: 30 минут при температуре 190 градусах. Затем открыть фольгу и еще 5 минут.

