Хек – нежная и мясистая рыба, которую можно очень вкусно приготовить в духовке. Отличным дополнением к таого продукта будет овощная зажарка, а также добавьте нежный соус – результат вас приятно удивит.

Как вкусно приготовить хек в духовке рассказала фудблогерка vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

хек

морковь – 2 шт.

лук – 2 шт.

Ингредиенты для маринада:

сметана – 100 мл.

майонез – 50 мл.

горчица в зернах – 50 мл.

соевый соус – 50 мл.

лук натертый – 1 шт.

соль, перец, специи к рыбе по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты для маринада, залить рыбу.

2. Накрыть пищевой пленкой и оставить мариноваться час.

3. Тем временем обжариваем лук и морковь.

4. На дно формы выкладываем овощи, затем рыбку.

5. Поливаем остатками маринада.

6. Накрываем мокрым пергаментом и запекаем 30-40 минут при температуре 200 градусов.

