Как вкусно приготовить хек в духовке: самый простой рецепт
Хек – нежная и мясистая рыба, которую можно очень вкусно приготовить в духовке. Отличным дополнением к таого продукта будет овощная зажарка, а также добавьте нежный соус – результат вас приятно удивит.
Как вкусно приготовить хек в духовке рассказала фудблогерка vistovska cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- хек
- морковь – 2 шт.
- лук – 2 шт.
Ингредиенты для маринада:
- сметана – 100 мл.
- майонез – 50 мл.
- горчица в зернах – 50 мл.
- соевый соус – 50 мл.
- лук натертый – 1 шт.
- соль, перец, специи к рыбе по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешать все ингредиенты для маринада, залить рыбу.
2. Накрыть пищевой пленкой и оставить мариноваться час.
3. Тем временем обжариваем лук и морковь.
4. На дно формы выкладываем овощи, затем рыбку.
5. Поливаем остатками маринада.
6. Накрываем мокрым пергаментом и запекаем 30-40 минут при температуре 200 градусов.
