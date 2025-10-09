Как вкусно приготовить хек в духовке: самый простой рецепт

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
198
Как вкусно приготовить хек в духовке: самый простой рецепт

Хек – нежная и мясистая рыба, которую можно очень вкусно приготовить в духовке. Отличным дополнением к таого продукта будет овощная зажарка, а также добавьте нежный соус – результат вас приятно удивит.

Видео дня

Как вкусно приготовить хек в духовке рассказала фудблогерка vistovska cooking в Instagram.

Как вкусно приготовить хек в духовке: самый простой рецепт

Ингредиенты:

  • хек
  • морковь – 2 шт.
  • лук – 2 шт.

Ингредиенты для маринада:

  • сметана – 100 мл.
  • майонез – 50 мл.
  • горчица в зернах – 50 мл.
  • соевый соус – 50 мл.
  • лук натертый – 1 шт.
  • соль, перец, специи к рыбе по вкусу

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить хек в духовке: самый простой рецепт

1. Смешать все ингредиенты для маринада, залить рыбу.

2. Накрыть пищевой пленкой и оставить мариноваться час.

Как вкусно приготовить хек в духовке: самый простой рецепт

3. Тем временем обжариваем лук и морковь.

Как вкусно приготовить хек в духовке: самый простой рецепт

4. На дно формы выкладываем овощи, затем рыбку.

Как вкусно приготовить хек в духовке: самый простой рецепт

5. Поливаем остатками маринада.

6. Накрываем мокрым пергаментом и запекаем 30-40 минут при температуре 200 градусов.

Как вкусно приготовить хек в духовке: самый простой рецепт

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты