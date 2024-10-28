Как вкусно приготовить картофель с грибами на обед: гораздо лучше, чем обычное пюре

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Как вкусно приготовить картофель с грибами на обед: гораздо лучше, чем обычное пюре

Вместо привычного пюре на обед можно приготовить тушеный картофель с грибами и сметаной. Также добавьте много натертого сыра и свежей зелени. Такая технология займет у вас гораздо меньше времени, а вкус напомнит именно ту ароматную молодую картошку, которую все готовят летом.

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Идея приготовления сытного картофеля с грибами на обед опубликована на странице фудблогера Виталины Науменко (naumenko.vitaa) в Instgaram. Сыр моцарелла очень мягкий и нежный, поэтому лучше добавить именно его.

Как вкусно приготовить картофель с грибами на обед: гораздо лучше, чем обычное пюре

Ингредиенты:

  • картофель – 500 г
  • шампиньоны – 300 г
  • сметана 20% – 3 ст.л.
  • моцарелла – 100 г
  • лук – 1 небольшой
  • соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить картофель с грибами на обед: гораздо лучше, чем обычное пюре

1. Грибы и лук порезать.

2. Обжарить до золотистого цвета 2 минуты.

Как вкусно приготовить картофель с грибами на обед: гораздо лучше, чем обычное пюре

3. Добавить картофель, нарезанный на четвертинки.

Как вкусно приготовить картофель с грибами на обед: гораздо лучше, чем обычное пюре

4. Влить 0,5 стакана воды, соль. специи. Держать на плите, пока картофель не приготовится.

Как вкусно приготовить картофель с грибами на обед: гораздо лучше, чем обычное пюре

5. Добавить сметану, зелень, моцареллу.

Как вкусно приготовить картофель с грибами на обед: гораздо лучше, чем обычное пюре

6. Хорошо все перемешать.

Как вкусно приготовить картофель с грибами на обед: гораздо лучше, чем обычное пюре

7. Готовить еще 5 минут под крышкой.

Как вкусно приготовить картофель с грибами на обед: гораздо лучше, чем обычное пюре

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