Вместо привычного пюре на обед можно приготовить тушеный картофель с грибами и сметаной. Также добавьте много натертого сыра и свежей зелени. Такая технология займет у вас гораздо меньше времени, а вкус напомнит именно ту ароматную молодую картошку, которую все готовят летом.

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Идея приготовления сытного картофеля с грибами на обед опубликована на странице фудблогера Виталины Науменко (naumenko.vitaa) в Instgaram. Сыр моцарелла очень мягкий и нежный, поэтому лучше добавить именно его.

Ингредиенты:

картофель – 500 г

шампиньоны – 300 г

сметана 20% – 3 ст.л.

моцарелла – 100 г

лук – 1 небольшой

соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Грибы и лук порезать.

2. Обжарить до золотистого цвета 2 минуты.

3. Добавить картофель, нарезанный на четвертинки.

4. Влить 0,5 стакана воды, соль. специи. Держать на плите, пока картофель не приготовится.

5. Добавить сметану, зелень, моцареллу.

6. Хорошо все перемешать.

7. Готовить еще 5 минут под крышкой.

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