Рыба и овощи – это отличное сочетание для обеда. Можно взять изысканную форель или же семгу. Вкус будет очень нежным и насыщенным. Выйдет еще и очень быстро, потому что все готовится вместе.

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Идея приготовления сочной красной рыбы с картошкой в духовке на обед опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Блюдо получается достаточно диетическим.

Ингредиенты:

стейк семги/форели – 2 шт.

горчица дижонская – ½ ч.л.

мускатный орех – на кончике ножа.

смесь перцев, соль – по вкусу

фасоль стручковая замороженная – 100 г.

оливковое масло – 1 ст. л.

итальянские травы – 1/3 ч. л.

соевый соус – 40 г.

помидоры черри – 200 г.

картофель – 300 г.

Способ приготовления:

1. Перемешать соевый соус, горчицу, соль, перец и мускатный орех.

2. Обвалять филе.

3. Накрыть пленкой.

4. Отправить на 2-3 часа в холодильник мариноваться.

5. Нарезать картофель, добавить фасоль, помидоры, смесь перцев, соль, травы.

6. Все перемешать.

7. Формировать челноки из пергамента, выложить рыбку и овощи.

8. Отправить в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.

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