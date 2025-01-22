Как вкусно приготовить красную рыбу в духовке на обед: добавьте овощи для сочности
Рыба и овощи – это отличное сочетание для обеда. Можно взять изысканную форель или же семгу. Вкус будет очень нежным и насыщенным. Выйдет еще и очень быстро, потому что все готовится вместе.
Идея приготовления сочной красной рыбы с картошкой в духовке на обед опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Блюдо получается достаточно диетическим.
Ингредиенты:
- стейк семги/форели – 2 шт.
- горчица дижонская – ½ ч.л.
- мускатный орех – на кончике ножа.
- смесь перцев, соль – по вкусу
- фасоль стручковая замороженная – 100 г.
- оливковое масло – 1 ст. л.
- итальянские травы – 1/3 ч. л.
- соевый соус – 40 г.
- помидоры черри – 200 г.
- картофель – 300 г.
Способ приготовления:
1. Перемешать соевый соус, горчицу, соль, перец и мускатный орех.
2. Обвалять филе.
3. Накрыть пленкой.
4. Отправить на 2-3 часа в холодильник мариноваться.
5. Нарезать картофель, добавить фасоль, помидоры, смесь перцев, соль, травы.
6. Все перемешать.
7. Формировать челноки из пергамента, выложить рыбку и овощи.
8. Отправить в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.
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