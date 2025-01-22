Как вкусно приготовить красную рыбу в духовке на обед: добавьте овощи для сочности

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Как вкусно приготовить красную рыбу в духовке на обед: добавьте овощи для сочности

Рыба и овощи – это отличное сочетание для обеда. Можно взять изысканную форель или же семгу. Вкус будет очень нежным и насыщенным. Выйдет еще и очень быстро, потому что все готовится вместе.

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Идея приготовления сочной красной рыбы с картошкой в духовке на обед опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Блюдо получается достаточно диетическим.

Как вкусно приготовить красную рыбу в духовке на обед: добавьте овощи для сочности

Ингредиенты:

  • стейк семги/форели – 2 шт.
  • горчица дижонская – ½ ч.л.
  • мускатный орех – на кончике ножа.
  • смесь перцев, соль – по вкусу
  • фасоль стручковая замороженная – 100 г.
  • оливковое масло – 1 ст. л.
  • итальянские травы – 1/3 ч. л.
  • соевый соус – 40 г.
  • помидоры черри – 200 г.
  • картофель – 300 г.

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить красную рыбу в духовке на обед: добавьте овощи для сочности

1. Перемешать соевый соус, горчицу, соль, перец и мускатный орех.

2. Обвалять филе.

Как вкусно приготовить красную рыбу в духовке на обед: добавьте овощи для сочности

3. Накрыть пленкой.

4. Отправить на 2-3 часа в холодильник мариноваться.

Как вкусно приготовить красную рыбу в духовке на обед: добавьте овощи для сочности

5. Нарезать картофель, добавить фасоль, помидоры, смесь перцев, соль, травы.

6. Все перемешать.

Как вкусно приготовить красную рыбу в духовке на обед: добавьте овощи для сочности

7. Формировать челноки из пергамента, выложить рыбку и овощи.

8. Отправить в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.

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