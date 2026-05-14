Как вкусно приготовить креветки с овощами: рецепт на сковородке
Креветки с овощами на сковородке – это быстрое блюдо, которое прекрасно подходит для легкого ужина или обеда. Сочетание сочных морепродуктов, хрустящих овощей и ароматного соуса делает вкус насыщенным и очень аппетитным. Такой рецепт не требует сложных продуктов или длительного приготовления, а результат получается ресторанного уровня. Особенно удачно блюдо подходит в горячем виде сразу после приготовления.
Идея приготовления вкусных креветок с оврчами а сковородке опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- креветки очищенные – 1 кг.
- брокколи – 1 шт.
- болгарский перец – 2 шт.
- морковь – 1 большая
- лук – 1 шт.
- сельдерей стеблевой – 2 стебля
- масло – для жарки
Для соуса:
- соевый соус – 4 ст.л.
- соус унаги – 2-3 ст.л.
- кукурузный крахмал – 2 ч.л.
- вода – 100 мл.
Для креветок:
- паприка – по вкусу
- сушеный чеснок – по вкусу
- соевый соус – 1-2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Брокколи разделите на небольшие соцветия. Болгарский перец, морковь, лук и сельдерей нарежьте тонкой соломкой или небольшими кусочками.
2. Креветки переложите в миску, добавьте паприку, сушеный чеснок, немного соевого соуса и перемешайте. Оставьте на несколько минут, чтобы они пропитались специями.
3. На хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла быстро обжарьте креветки примерно 2-3 минуты. Они должны стать розовыми и сочными. После этого переложите их на отдельную тарелку.
4. В той же сковороде обжарьте морковь, лук, перец, сельдерей и брокколи. Готовьте овощи на сильном огне несколько минут, чтобы они остались слегка хрустящими.
5. Отдельно смешайте соевый соус, соус унаги, воду и кукурузный крахмал. Влейте смесь к овощам и хорошо перемешайте.
6. Верните креветки обратно в сковороду и прогрейте все вместе еще 1-2 минуты. Соус должен немного загустеть и стать глянцевым.
