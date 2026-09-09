Как вкусно приготовить куриные голени на сковороде: самый простой рецепт

Куриные голени можно приготовить на сковороде так, чтобы они получились румяными, сочными и хорошо пропитались соусом. Для этого мясо сначала обжаривают, а затем тушат вместе с овощами. В результате получается полноценное домашнее блюдо, для приготовления которого не нужно использовать много посуды. Такой рецепт хорошо подойдет для сытного обеда или ужина.

Идея приготовления сочных куриных голеней на сковороде опубликована на странице ask edith в Instagram.

Ингредиенты:

куриные голени – 6-8 шт.

синий лук – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

баклажан – 1 шт.

томатный соус – 300 мл.

вода или бульон – 100-150 мл.

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

паприка – по вкусу

хмели-сунели – по вкусу

свежая зелень – кинза и/или петрушка

Способ приготовления:

1. Куриные голени промойте и просушите. Разогрейте сковороду и обжарьте мясо со всех сторон до румяной корочки. Когда голени подрумянятся, переложите их на тарелку.

2. В ту же сковороду выложите нарезанный синий лук. Обжаривайте его несколько минут, чтобы он стал мягким. Затем добавьте нарезанные болгарский перец и баклажан. Перемешайте овощи и готовьте их еще примерно 5-7 минут.

3. После этого влейте томатный соус и воду или бульон. Добавьте соль, черный перец, паприку и хмели-сунели. Перемешайте соус и верните в сковороду обжаренные куриные голени.

4. Накройте сковороду крышкой и тушите на небольшом огне примерно 25-30 минут. За это время курица хорошо прожарится, овощи станут мягкими, а соус приобретет более густую консистенцию.

5. В конце добавьте мелко нарезанную свежую зелень. Перемешайте, накройте крышкой и оставьте еще примерно на минуту. Готовые куриные голени подавайте горячими вместе с овощами и томатным соусом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: