Куриные крылья – мясо, которое достаточно быстро готовится и прекрасно сочетается с различными гарнирами. Если быстро нужно сделать что-то на альтернативу шашлыку – такой продукт станет отличным вариантом. Главный компонент такого блюда – соус на основе кетчупа и меда.

Идея приготовления сочных куриных крылышек на сковородке опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.

Ингредиенты:

куриные крылышки – 1,5 кг.

масло – 80 г

соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

кетчуп – 100 г

зернистая горчица – 1 ч.л.

мед – 1-2 ч.л.

сок лимона – 1/2 шт.

чеснок – 3 зубчика;

Способ приготовления:

1. Крылышки хорошо промыть.

2. Обсушить бумажным полотенцем.

3. Разрезать на фаланги.

4. Готовить только из средней фаланги.

Скриншот поста на странице фудблогера Ольги Рябенко в Instagram

5. В сковородке растопить масло.

6. Обжарить крылышки 10-12 минут, периодически переворачивая.

7. Добавить соль и перец.

8. В миске смешать все ингредиенты для соуса вместе с кетчупом.

9. Перемешать и тушить под крышкой еще 7 минут. Соус немного загустеет и покроет крылышки глазурью.

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