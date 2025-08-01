Как вкусно приготовить куриные крылья на сковородке: получатся хрустящими и золотистыми
Куриные крылья – мясо, которое достаточно быстро готовится и прекрасно сочетается с различными гарнирами. Если быстро нужно сделать что-то на альтернативу шашлыку – такой продукт станет отличным вариантом. Главный компонент такого блюда – соус на основе кетчупа и меда.
Идея приготовления сочных куриных крылышек на сковородке опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные крылышки – 1,5 кг.
- масло – 80 г
- соль, перец – по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- кетчуп – 100 г
- зернистая горчица – 1 ч.л.
- мед – 1-2 ч.л.
- сок лимона – 1/2 шт.
- чеснок – 3 зубчика;
Способ приготовления:
1. Крылышки хорошо промыть.
2. Обсушить бумажным полотенцем.
3. Разрезать на фаланги.
4. Готовить только из средней фаланги.
Скриншот поста на странице фудблогера Ольги Рябенко в Instagram
5. В сковородке растопить масло.
6. Обжарить крылышки 10-12 минут, периодически переворачивая.
7. Добавить соль и перец.
8. В миске смешать все ингредиенты для соуса вместе с кетчупом.
9. Перемешать и тушить под крышкой еще 7 минут. Соус немного загустеет и покроет крылышки глазурью.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: