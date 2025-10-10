Как вкусно приготовить лосось с овощами на обед: вариант питательного и изысканного блюда
Если хочется приготовить что-то легкое, питательное и одновременно изысканное – запеченный лосось с овощами станет отличным выбором. Это блюдо готовится просто, выглядит аппетитно, а сочетание нежной рыбы с ароматными овощами создает гармоничный вкус. Идеально подойдет для обеда или ужина, когда нужно что-то полезное, но без лишних хлопот.
Идея приготовления сочного лосося с овощами опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.
Ингредиенты:
- лосось – 500 г
- картофель – 4 шт.
- морковь – 1 шт.
- грибы – 6-8 шт.
- брюссельская капуста – несколько соцветий
- помидоры черри – по желанию
- соль, перец – по вкусу
- лимон – 0,5 шт.
- масло – для запекания
Способ приготовления:
1. Овощи очистите и нарежьте на небольшие кусочки.
2. Из пергамента сделайте лодочки для запекания.
3. На дно выложите картофель, затем морковь, грибы, помидоры и брюссельскую капусту.
4. Посолите, поперчите и сбрызните растительным маслом.
5. Лосось нарежьте порционными кусками, приправьте перцем и тертой лимонной цедрой, полейте маслом и выложите поверх овощей. Добавьте несколько ломтиков лимона.
6. Запекайте в духовке при 180 °C примерно 35-40 минут, пока рыба станет нежной, а овощи – мягкими.
7. Подавайте блюдо прямо в лодочках или на тарелке, украсив свежей зеленью.
