Как вкусно приготовить любую рыбу духовке для ужина: сытно и полезно

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт рыбы

Рыба – кладезь витаминов и микроэлементов, которые очень нужны организму каждого. Есть рыбу, по мнению экспертов, нужно 2-3 раза в неделю. И лучше всего ее готовить в духовке, со специями, овощами и травами.

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Вкусная рыба

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы с лимоном, и очень вкусным соусом.

Рецепт рыбы

Ингредиенты:

  • рыба

Соус:

  • петрушка
  • оливковое масло
  • чеснок
  • соль
  • лимонный сок

Способ приготовления:

1. Делаем надрезы на рыбке, предварительно очищенная и помытая. Затем добавляем специи, солим, сбрызгиваем лимоном, и добавляем по кусочку лимона во внутрь рыбки.

Рыба для блюда

2. Соус: перебейте в блендере петрушку с соком половины небольшого лимона и цедрой половинки этого же кусочка. Далее добавляем 3 ст.л. оливкового масла, солим, выдавливаем зубчик чеснока и перемешайте.

Соус для рыбы

3. Запекайте рыбу 35 минут при 210 С в не разогретой духовке. Через 20 минут добавляем кусочек сливочного масла.

Сколько запекать рыбу

Готовую горячую рыбу полейте соусом!

Готовая рыба

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