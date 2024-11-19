Рыба – кладезь витаминов и микроэлементов, которые очень нужны организму каждого. Есть рыбу, по мнению экспертов, нужно 2-3 раза в неделю. И лучше всего ее готовить в духовке, со специями, овощами и травами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы с лимоном, и очень вкусным соусом.

Ингредиенты:

рыба

Соус:

петрушка

оливковое масло

чеснок

соль

лимонный сок

Способ приготовления:

1. Делаем надрезы на рыбке, предварительно очищенная и помытая. Затем добавляем специи, солим, сбрызгиваем лимоном, и добавляем по кусочку лимона во внутрь рыбки.

2. Соус: перебейте в блендере петрушку с соком половины небольшого лимона и цедрой половинки этого же кусочка. Далее добавляем 3 ст.л. оливкового масла, солим, выдавливаем зубчик чеснока и перемешайте.

3. Запекайте рыбу 35 минут при 210 С в не разогретой духовке. Через 20 минут добавляем кусочек сливочного масла.

Готовую горячую рыбу полейте соусом!

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