Дорадо – очень вкусная и полезная рыба, которую лучше всего на огне, а еще очень вкусно будет в духовке. Стоит отметить, что рыба хорошо сочетается со всеми овощами, а а также зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы, со специями и овощами.

Ингредиенты:

1 рыба

соль, перец, куркума, хмели-сунели, масло, лимон, розмарин

овощи: перец, кабачок, баклажан, картофель, грибы, морковь, масло, соль, итальянские травы

Способ приготовления:

1. Очищенную рыбу просушиваем, делаем надрезы, щедрой щепоткой соли солим со всех сторон, перчим, сверху посыпаем куркумой и хмули сунели, сбрызгиваем маслом и оставляем на 30 минут.

2. Картошку и морковь нарезанные отвариваем заранее в кипящей воде 5 минут от закипания.

3. Нарезанные перец, баклажан, кабачок, грибы, отваренные картофель и морковь, добавляем 2-3 ст.л. масла, соль, итальянские травы, перемешиваем и выкладываем на противень, посередине выкладываем рыбу и готовьте 30 минут при 200С.

Готовая рыба!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: