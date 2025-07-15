Как вкусно приготовить любую рыбу: самый простой рецепт полезного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
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Рецепт рыбы

Дорадо – очень вкусная и полезная рыба, которую лучше всего на огне, а еще очень вкусно будет в духовке. Стоит отметить, что рыба хорошо сочетается со всеми овощами, а а также зеленью.

Запеченная рыба

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы, со специями и овощами. 

Рецепт рыбы

Ингредиенты: 

  • 1 рыба 
  • соль, перец, куркума, хмели-сунели, масло, лимон, розмарин
  • овощи: перец, кабачок, баклажан, картофель, грибы, морковь, масло, соль, итальянские травы

Способ приготовления: 

1. Очищенную рыбу просушиваем, делаем надрезы, щедрой щепоткой соли солим со всех сторон, перчим, сверху посыпаем куркумой и хмули сунели, сбрызгиваем маслом и оставляем на 30 минут. 

Рыба со специями

2. Картошку и морковь нарезанные отвариваем заранее в кипящей воде 5 минут от закипания.

Овощи для блюда

3. Нарезанные перец, баклажан, кабачок, грибы, отваренные картофель и морковь, добавляем 2-3 ст.л. масла, соль, итальянские травы, перемешиваем и выкладываем на противень, посередине выкладываем рыбу и готовьте 30 минут при 200С.

Сколько готовить дорадо

Готовая рыба!

Готовая рыба

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