Рыба – очень ценный и полезный продукт, который должен быть в рационе каждого 2-3 раза в неделю. И лучше всего готовить рыбу в духовке с овощами, а также готовить в кляре.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы во вкусном и удачном кляре.

Ингредиенты:

филе рыбы

100 г перемолотых орехов

50 г панировочных сухарей

50 г пармезана

Способ приготовления:

1. Кляр: все ингредиенты для кляра нужно смешать между собой.

2. Филе рыбы по вкусу солим, перчим, также можно добавить специи и немного масла. Хорошо ее маринуем.

3. Далее обваляйте в панировке и отправляем готовиться в аэрогриль при 200С ровно 10 минут. Также можно ее приготовить и в духовке, только это может занять немного больше времени!

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