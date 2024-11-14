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Как вкусно приготовить любую рыбу в кляре: рецепт блюда для ужина
Рыба – очень ценный и полезный продукт, который должен быть в рационе каждого 2-3 раза в неделю. И лучше всего готовить рыбу в духовке с овощами, а также готовить в кляре.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы во вкусном и удачном кляре.
Ингредиенты:
- филе рыбы
- 100 г перемолотых орехов
- 50 г панировочных сухарей
- 50 г пармезана
Способ приготовления:
1. Кляр: все ингредиенты для кляра нужно смешать между собой.
2. Филе рыбы по вкусу солим, перчим, также можно добавить специи и немного масла. Хорошо ее маринуем.
3. Далее обваляйте в панировке и отправляем готовиться в аэрогриль при 200С ровно 10 минут. Также можно ее приготовить и в духовке, только это может занять немного больше времени!
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