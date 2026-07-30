Печень в сметанном соусе – это простое домашнее блюдо, которое отлично подойдет для семейного обеда. Нежные кусочки печени в густом соусе прекрасно сочетаются с картофельным пюре. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов и готовится довольно быстро.

Идея приготовления сочной печени в сметанном соусе опубликована на странице tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты:

куриная или свиная печень – 500 г

лук – 2 шт.

сметана 15% – 200 г

кукурузный крахмал – 1 ст.л.

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

растительное масло – для жарки.

Для картофельного пюре:

картофель – 1 кг.

сливочное масло – 50 г

теплое молоко – 150-200 мл.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами. Обжарить его на разогретом масле до мягкости и появления легкой золотистой корочки.

2. Печень промыть, очистить от лишних пленок и нарезать небольшими кусочками. Добавить соль, перец и кукурузный крахмал, хорошо перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт смесью.

3. Добавить печень к обжаренному луку и готовить около 5 минут, периодически перемешивая. После этого добавить сметану, перемешать и тушить под крышкой еще примерно 10 минут.

4. Для картофельного пюре очистить картофель, отварить его до мягкости. Затем добавить сливочное масло, теплое молоко и соль. Размять картофель до нежной однородной консистенции.

5. Готовую печень в сметанном соусе подать вместе с тёплым картофельным пюре. По желанию блюдо можно дополнить свежей зеленью или овощами.

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