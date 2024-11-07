Перловка – это довольно недооцененный продукт. Крупу добавляют в капустник или рассольник, а в качестве самостоятельного гарнира достаточно редко используют. Но все это очень зря, потому что из перловки можно приготовить полноценный обед.

Видео дня

Идея приготовления вкусной перловой крупы на обед опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram. Если воспользоваться следующей технологией, блюдо понравится всем.

Ингредиенты:

перловая крупа – 300 г

мясо – 900 г ( у меня свиной ошеек)

лук – 2 шт.

морковь – 3 шт.

соль, перец

паприка

сухой чеснок

масло

томатная паста – 1 ст.л.

вода (окроп) – 900 мл.

Способ приготовления:

1. Крупу промыть и залить водой на 30 минут.

2. Тем временем помыть мясо, нарезать небольшими кусочками и обжарить на растительном масле до золотистой корочки, добавить лук и морковь нарезанную кубиком.

3. Добавить соль, перец, сладкую паприку, сухой чеснок, томатную пасту и обжарить минут 10.

4. Добавить крупу и залить кипятком.

5. Перемешать и тушить на маленьком огне час под крышкой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: