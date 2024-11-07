Как вкусно приготовить перловку, чтобы ее ели все: идеальное блюдо для обеда

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
1,7 т.
Как вкусно приготовить перловку, чтобы ее ели все: идеальное блюдо для обеда

Перловка – это довольно недооцененный продукт. Крупу добавляют в капустник или рассольник, а в качестве самостоятельного гарнира достаточно редко используют. Но все это очень зря, потому что из перловки можно приготовить полноценный обед.

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Идея приготовления вкусной перловой крупы на обед опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram. Если воспользоваться следующей технологией, блюдо понравится всем.

Как вкусно приготовить перловку, чтобы ее ели все: идеальное блюдо для обеда

Ингредиенты:

  • перловая крупа – 300 г
  • мясо – 900 г ( у меня свиной ошеек)
  • лук – 2 шт.
  • морковь – 3 шт.
  • соль, перец
  • паприка
  • сухой чеснок
  • масло
  • томатная паста – 1 ст.л.
  • вода (окроп) – 900 мл.

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить перловку, чтобы ее ели все: идеальное блюдо для обеда

1. Крупу промыть и залить водой на 30 минут.

Как вкусно приготовить перловку, чтобы ее ели все: идеальное блюдо для обеда

2. Тем временем помыть мясо, нарезать небольшими кусочками и обжарить на растительном масле до золотистой корочки, добавить лук и морковь нарезанную кубиком.

Как вкусно приготовить перловку, чтобы ее ели все: идеальное блюдо для обеда

3. Добавить соль, перец, сладкую паприку, сухой чеснок, томатную пасту и обжарить минут 10.

Как вкусно приготовить перловку, чтобы ее ели все: идеальное блюдо для обеда

4. Добавить крупу и залить кипятком.

Как вкусно приготовить перловку, чтобы ее ели все: идеальное блюдо для обеда

5. Перемешать и тушить на маленьком огне час под крышкой.

Как вкусно приготовить перловку, чтобы ее ели все: идеальное блюдо для обеда

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