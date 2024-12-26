Как вкусно приготовить полезный булгур для ужина за 7 минут: простой рецепт сытного и бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт булгура

Булгур – не только бюджетная, но и очень полезная крупа, которую можно готовить не только в кастрюле, но и в сковороде. Стоит отметить, что булгур отлично сочетается с овощами, мясом. 

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Полезный булгур

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного булгура со специями и сливочным маслом. 

Рецепт булгура

Ингредиенты: 

  • 100 г. булгуру
  • 20 г. сливочного масла
  • 1 ст.л. натуральных специй 
  • соль
  • кипяток

Способ приготовления: 

1. Хорошо промываем крупу и обжариваем на сливочном масле 5 минут.

Булгур со специями

2. Добавляем соль по специи, перемешиваем и жарим еще 5-7 минут.

Сколько готовить булгур

3. Залейте крупу кипятком (вода должна полностью покрыть крупу) и готовьте на среднем огне к полному испарению и поглощению воды.

Готовый булгур

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