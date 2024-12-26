Булгур – не только бюджетная, но и очень полезная крупа, которую можно готовить не только в кастрюле, но и в сковороде. Стоит отметить, что булгур отлично сочетается с овощами, мясом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного булгура со специями и сливочным маслом.

Ингредиенты:

100 г. булгуру

20 г. сливочного масла

1 ст.л. натуральных специй

соль

кипяток

Способ приготовления:

1. Хорошо промываем крупу и обжариваем на сливочном масле 5 минут.

2. Добавляем соль по специи, перемешиваем и жарим еще 5-7 минут.

3. Залейте крупу кипятком (вода должна полностью покрыть крупу) и готовьте на среднем огне к полному испарению и поглощению воды.

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