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Как вкусно приготовить полезный булгур для ужина за 7 минут: простой рецепт сытного и бюджетного блюда
Булгур – не только бюджетная, но и очень полезная крупа, которую можно готовить не только в кастрюле, но и в сковороде. Стоит отметить, что булгур отлично сочетается с овощами, мясом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного булгура со специями и сливочным маслом.
Ингредиенты:
- 100 г. булгуру
- 20 г. сливочного масла
- 1 ст.л. натуральных специй
- соль
- кипяток
Способ приготовления:
1. Хорошо промываем крупу и обжариваем на сливочном масле 5 минут.
2. Добавляем соль по специи, перемешиваем и жарим еще 5-7 минут.
3. Залейте крупу кипятком (вода должна полностью покрыть крупу) и готовьте на среднем огне к полному испарению и поглощению воды.
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