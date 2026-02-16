Как вкусно приготовить рис на обед: рецепт с курицей и овощами
Рис прекрасно подходит для обеда. Такой продукт можно совместить с курицей, а также сочными овощами. У вас получится полноценное блюдо, с которым вы справитесь за считанные минуты.
Идея приготовления вкусного риса с курицей на обед опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- 500 г мяса (индюшиное филе, куриное, телятина)
- 200 г сухого риса (длиннозернистый пропаренный)
- 220 г моркови
- 220 г лука
- 20 мл. растительного масла
- 5-6 зубчиков чеснока
- 300-400 мл томатного сока (или если есть, консервированный соус из помидоров)
- по 1 ч.л. сахара, соли, молотого перца
- 3-4 лавровых листа
- 1 ст.л смеси специй для плова
- 800 мл. воды
Способ приготовления:
1. Влить в кастрюлю масло, выложить нарезанный лук и жарить 5 минут.
2. Добавить кусочки мяса и жарить 7 минут, перемешивая.
3. Добавить мелко натертую морковь и, перемешивая, готовить еще 4-5 минут.
4. Положить промытый рис – в идеале пропаренный длиннозернистый, например басмати.
5. Добавить томатный сок или соус.
6. Выжать чеснок, добавить соль, сахар, перец, смесь специй для плова, лавровые листья.
7. Влить воду и все вымешать.
8. Накрыть крышкой и готовить при самом минимальном огне, до полной готовности риса, периодически перемешивая, чтобы не прилипло ко дну. Это займет не менее 25-30 минут.
