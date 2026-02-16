Рис прекрасно подходит для обеда. Такой продукт можно совместить с курицей, а также сочными овощами. У вас получится полноценное блюдо, с которым вы справитесь за считанные минуты.

Идея приготовления вкусного риса с курицей на обед опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

500 г мяса (индюшиное филе, куриное, телятина)

200 г сухого риса (длиннозернистый пропаренный)

220 г моркови

220 г лука

20 мл. растительного масла

5-6 зубчиков чеснока

300-400 мл томатного сока (или если есть, консервированный соус из помидоров)

по 1 ч.л. сахара, соли, молотого перца

3-4 лавровых листа

1 ст.л смеси специй для плова

800 мл. воды

Способ приготовления:

1. Влить в кастрюлю масло, выложить нарезанный лук и жарить 5 минут.

2. Добавить кусочки мяса и жарить 7 минут, перемешивая.

3. Добавить мелко натертую морковь и, перемешивая, готовить еще 4-5 минут.

4. Положить промытый рис – в идеале пропаренный длиннозернистый, например басмати.

5. Добавить томатный сок или соус.

6. Выжать чеснок, добавить соль, сахар, перец, смесь специй для плова, лавровые листья.

7. Влить воду и все вымешать.

8. Накрыть крышкой и готовить при самом минимальном огне, до полной готовности риса, периодически перемешивая, чтобы не прилипло ко дну. Это займет не менее 25-30 минут.

