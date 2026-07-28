Рис с курицей и овощами в духовке – это простое блюдо, для которого не нужно отдельно готовить гарнир и мясо. Все ингредиенты запекаются вместе, благодаря чему рис получается нежным и насыщенным по вкусу, а курица — сочной и ароматной. Такой рецепт отлично подходит для семейного обеда или ужина, когда хочется приготовить что-то сытное без лишних хлопот.

Идея приготовления риса с курицей в духовке на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

рис – 1 стакан.

вода или бульон – 1 стакан

сливки 20% – 1 стакан

овощная смесь (свежая или замороженная) — 350 г

куриные бедра – 4 шт.

сметана 10% – 2 ст.л.

дижонская горчица – 1 ч.л.

специи для курицы – по вкусу

соль — по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Рис хорошо промойте и равномерно распределите по дну формы. Добавьте немного соли.

2. Сверху на рис выложите овощную смесь. Для приготовления можно использовать любимые сезонные овощи или готовые замороженные смеси.

3. В форму налейте воду или бульон, а также сливки. Добавьте сушеный чеснок и слегка перемешайте жидкость, чтобы специи равномерно распределились.

4. Куриные бедра замаринуйте отдельно. Для этого смешайте сметану, дижонскую горчицу, специи для курицы, соль и черный перец. Полученной смесью хорошо смажьте мясо.

5. Выложите куриные окорочка поверх риса и овощей. Во время запекания мясо будет отдавать свои соки гарниру, делая его еще более ароматным.

6. Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте форму в духовку и запекайте примерно 50 минут. За это время рис полностью приготовится, впитает сливочный соус, а курица станет мягкой и румяной.

7. Готовый рис с курицей и овощами не требует дополнительных гарниров или соусов. Это полноценное блюдо, которое отлично подходит для повседневного меню и не требует много времени на приготовление. Оно получается сытным, ароматным и непременно понравится всей семье.

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