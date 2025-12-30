Как вкусно приготовить рис с курицей на обед: рецепт в духовке
Рис получится очень сочный и рассыпчатый, если приготовить его в духовке. Стоит добавить сочную замаринованную курицу, овощи, а также не забудьте о чесноке. Такое блюдо идеально подойдет для сытного обеда.
Идея приготовления курицы с рисом в духовке на обед опубликована на странице диетолога Юлии Шевчук (yulia dietolog) в Instagram.
Ингредиенты для маринования курицы:
- курица (целая или порционные кусочки)
- соль – по вкусу
- копченая паприка – 1 ч.л.
- приправа для курицы – 1 ч.л.
- сушеный чеснок – 1 ч.л.
- масло – 40 мл.
Ингредиенты для риса:
- рис (лучше нешлифованный) – 300 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- помидор – 1 шт.
- чеснок – 1 головка
- соль – по вкусу
- куркума – 1 ч.л.
- мускатный орех и кориандр – по щепотке (по желанию)
- вода – 600 мл.
Способ приготовления:
1. К курице добавить соль, копченую паприку, сушеный чеснок, приправу для курицы и масло.
2. Хорошо перемешать и оставить мариноваться на 30 минут.
3. В форму для запекания (или в рукав) всыпать рис, добавить нарезанный лук и помидор, натертую морковь.
4. Добавить куркуму, соль и специи, влить воду и тщательно перемешать.
5. Выложить сверху курицу и положить целую головку чеснока.
6. Накрыть форму крышкой или фольгой.
7. Запекать при температуре 180 градусов в течение часа.
