Рис получится очень сочный и рассыпчатый, если приготовить его в духовке. Стоит добавить сочную замаринованную курицу, овощи, а также не забудьте о чесноке. Такое блюдо идеально подойдет для сытного обеда.

Идея приготовления курицы с рисом в духовке на обед опубликована на странице диетолога Юлии Шевчук (yulia dietolog) в Instagram.

Ингредиенты для маринования курицы:

курица (целая или порционные кусочки)

соль – по вкусу

копченая паприка – 1 ч.л.

приправа для курицы – 1 ч.л.

сушеный чеснок – 1 ч.л.

масло – 40 мл.

Ингредиенты для риса:

рис (лучше нешлифованный) – 300 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

помидор – 1 шт.

чеснок – 1 головка

соль – по вкусу

куркума – 1 ч.л.

мускатный орех и кориандр – по щепотке (по желанию)

вода – 600 мл.

Способ приготовления:

1. К курице добавить соль, копченую паприку, сушеный чеснок, приправу для курицы и масло.

2. Хорошо перемешать и оставить мариноваться на 30 минут.

3. В форму для запекания (или в рукав) всыпать рис, добавить нарезанный лук и помидор, натертую морковь.

4. Добавить куркуму, соль и специи, влить воду и тщательно перемешать.

5. Выложить сверху курицу и положить целую головку чеснока.

6. Накрыть форму крышкой или фольгой.

7. Запекать при температуре 180 градусов в течение часа.

