Как вкусно приготовить рис с курицей на обед: рецепт в духовке

Екатерина Ягович
Как вкусно приготовить рис с курицей на обед: рецепт в духовке

Рис получится очень сочный и рассыпчатый, если приготовить его в духовке. Стоит добавить сочную замаринованную курицу, овощи, а также не забудьте о чесноке. Такое блюдо идеально подойдет для сытного обеда.

Идея приготовления курицы с рисом в духовке на обед опубликована на странице диетолога Юлии Шевчук (yulia dietolog) в Instagram.

Как вкусно приготовить рис с курицей на обед: рецепт в духовке

Ингредиенты для маринования курицы:

  • курица (целая или порционные кусочки)
  • соль – по вкусу
  • копченая паприка – 1 ч.л.
  • приправа для курицы – 1 ч.л.
  • сушеный чеснок – 1 ч.л.
  • масло – 40 мл.

Ингредиенты для риса:

  • рис (лучше нешлифованный) – 300 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • помидор – 1 шт.
  • чеснок – 1 головка
  • соль – по вкусу
  • куркума – 1 ч.л.
  • мускатный орех и кориандр – по щепотке (по желанию)
  • вода – 600 мл.

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить рис с курицей на обед: рецепт в духовке

1. К курице добавить соль, копченую паприку, сушеный чеснок, приправу для курицы и масло.

2. Хорошо перемешать и оставить мариноваться на 30 минут.

Как вкусно приготовить рис с курицей на обед: рецепт в духовке

3. В форму для запекания (или в рукав) всыпать рис, добавить нарезанный лук и помидор, натертую морковь.

4. Добавить куркуму, соль и специи, влить воду и тщательно перемешать.

Как вкусно приготовить рис с курицей на обед: рецепт в духовке

5. Выложить сверху курицу и положить целую головку чеснока.

6. Накрыть форму крышкой или фольгой.

Как вкусно приготовить рис с курицей на обед: рецепт в духовке

7. Запекать при температуре 180 градусов в течение часа.

