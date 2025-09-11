Как вкусно приготовить рис с курицей на ужин: все в одной форме
Вместо привычного риса на ужин можно приготовить сочный рис с курицей и овощами. Это будет значительно быстрее и проще. Вы просто выкладываете необходимые ингредиенты в форму и ставите в духовку.
Идея приготовления риса с курицей и овощами на ужин опубликована на странице tsukatnata в Instagram.
Ингредиенты:
- рис басмати – 1 стакан
- вода или куриный бульон – 1 стакан
- сливки 20% – 1 стакан
- овощи замороженные/свежие – 300–400 г
- куриные бедра – 4 шт.
- майонез (сметана) – 2 ст.л.
- горчица зернистая – 1 ч.л.
- специи для курицы – 1 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриные бедра замариновать в майонезе, горчице и специях. По желанию – добавить свежий чеснок.
2. В форму выложить промытый рис, сверху овощи.
Залить бульоном и сливками, приправить солью и перцем, перемешать.
3. Выложить сверху курицу.
4. Запекать при температуре 180 градусов примерно 50 минут.
5. Если жидкость еще осталась – уменьшить температуру до 170°С и подержать еще 10 мин.
