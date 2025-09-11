Как вкусно приготовить рис с курицей на ужин: все в одной форме

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
594
Вместо привычного риса на ужин можно приготовить сочный рис с курицей и овощами. Это будет значительно быстрее и проще. Вы просто выкладываете необходимые ингредиенты в форму и ставите в духовку.

Идея приготовления риса с курицей и овощами на ужин опубликована на странице tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты:

  • рис басмати – 1 стакан
  • вода или куриный бульон – 1 стакан
  • сливки 20% – 1 стакан
  • овощи замороженные/свежие – 300–400 г
  • куриные бедра – 4 шт.
  • майонез (сметана) – 2 ст.л.
  • горчица зернистая – 1 ч.л.
  • специи для курицы – 1 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриные бедра замариновать в майонезе, горчице и специях. По желанию – добавить свежий чеснок.

2. В форму выложить промытый рис, сверху овощи.

Залить бульоном и сливками, приправить солью и перцем, перемешать.

3. Выложить сверху курицу.

4. Запекать при температуре 180 градусов примерно 50 минут.

5. Если жидкость еще осталась – уменьшить температуру до 170°С и подержать еще 10 мин.

