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Как вкусно приготовить рыбу для ужина: рецепт полезного блюда от Эктора Хименеса-Браво
Рыба – очень ценный и полезный продукт, который должен быть в рационе каждого. Лучше всего рыбу запекать, тушить, готовить на мангале.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусной тушеной рыбы с овощами.
Ингредиенты:
- Рыба
- Соль
- Лимонный сок
- Тмин
- Лук – 1 шт.
- Зеленый лук – пучок
- Помидор – 1 шт.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Оливковое масло
- Чеснок
- Паприка
Способ приготовления:
1. Маринуем рыбу: добавьте соль, лимонный сок, тмин и перемешайте, оставьте.
2. Готовим заправку: овощи нарежьте и положите в разогретую сковороду с растительным маслом. Добавьте соль и тмин. Доведите до готовности.
3. К готовой заправке добавьте рыбу, убавьте огонь и готовьте по 5 минут с обеих сторон.
При подаче можно украсить измельченной зеленью!
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