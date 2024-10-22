Как вкусно приготовить рыбу

Рыба – очень ценный и полезный продукт, который должен быть в рационе каждого. Лучше всего рыбу запекать, тушить, готовить на мангале.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусной тушеной рыбы с овощами.

Ингредиенты:

Рыба

Соль

Лимонный сок

Тмин

Лук – 1 шт.

Зеленый лук – пучок

Помидор – 1 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Оливковое масло

Чеснок

Паприка

Способ приготовления:

1. Маринуем рыбу: добавьте соль, лимонный сок, тмин и перемешайте, оставьте.

2. Готовим заправку: овощи нарежьте и положите в разогретую сковороду с растительным маслом. Добавьте соль и тмин. Доведите до готовности.

3. К готовой заправке добавьте рыбу, убавьте огонь и готовьте по 5 минут с обеих сторон.

При подаче можно украсить измельченной зеленью!

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