Как вкусно приготовить рыбу для ужина: рецепт полезного блюда от Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт рыбы

Рыба – очень ценный и полезный продукт, который должен быть в рационе каждого. Лучше всего рыбу запекать, тушить, готовить на мангале.

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Как вкусно приготовить рыбу

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусной тушеной рыбы с овощами.

Рецепт рыбы

Ингредиенты:

  • Рыба
  • Соль
  • Лимонный сок
  • Тмин
  • Лук – 1 шт.
  • Зеленый лук – пучок
  • Помидор – 1 шт.
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Оливковое масло
  • Чеснок
  • Паприка

Способ приготовления:

1. Маринуем рыбу: добавьте соль, лимонный сок, тмин и перемешайте, оставьте.

Свежая рыба

2. Готовим заправку: овощи нарежьте и положите в разогретую сковороду с растительным маслом. Добавьте соль и тмин. Доведите до готовности.

Овощи для блюда

3. К готовой заправке добавьте рыбу, убавьте огонь и готовьте по 5 минут с обеих сторон.

Сколько готовить рыбу

При подаче можно украсить измельченной зеленью!

Готовое блюдо

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