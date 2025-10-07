Видео дня
Как вкусно приготовить рыбу в духовке на ужин: просто тает во рту
Запеченная рыба – идеальное блюдо для ужина. Для того, чтобы продукт получился мягким и сочным, обязательно добавьте овощи. Также сверху притрусите сыром.
Идея приготовления нежной рыбы в духовке на ужин опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- филе белой рыбы – 400 г
- лук – 100 г
- морковь – 100 г
- помидоры – 150 г
- сметана 10% – 100 г
- сыр твердый – 150 г
- масло – 10 г
- соль, любимые специи
Способ приготовления:
1. Филе рыбки нарезать, выложить в форму.
2. Добавить специи, сбрызнуть маслом и смазать сметаной.
3. Добавить измельченный лук и тертую морковь.
4. Накрыть фольгой и запекать 43-40 минут.
5. Сверху выложить нарезанные помидоры, посыпать сыром.
6. Отправить в духовку еще на несколько минут, чтобы сыр расплавился.
