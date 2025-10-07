Как вкусно приготовить рыбу в духовке на ужин: просто тает во рту

Запеченная рыба – идеальное блюдо для ужина. Для того, чтобы продукт получился мягким и сочным, обязательно добавьте овощи. Также сверху притрусите сыром.

Идея приготовления нежной рыбы в духовке на ужин опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

  • филе белой рыбы – 400 г
  • лук – 100 г
  • морковь – 100 г
  • помидоры – 150 г
  • сметана 10% – 100 г
  • сыр твердый – 150 г
  • масло – 10 г
  • соль, любимые специи

Способ приготовления:

1. Филе рыбки нарезать, выложить в форму.

2. Добавить специи, сбрызнуть маслом и смазать сметаной.

3. Добавить измельченный лук и тертую морковь.

4. Накрыть фольгой и запекать 43-40 минут.

5. Сверху выложить нарезанные помидоры, посыпать сыром.

6. Отправить в духовку еще на несколько минут, чтобы сыр расплавился.

