Как вкусно приготовить скумбрию на ужин: самый простой рецепт рыбы на сковородке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
705
Как вкусно приготовить скумбрию на ужин: самый простой рецепт рыбы на сковородке

Скумбрия – универсальная мясистая рыба которую можно приготовить на ужин. И сделать это очень удобно просто на сковородке. Добавьте разнообразные овощи, специи и свежую зелень – получится очень вкусно.

Идея приготовления жареной скумбрии с овощами для ужина опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Подавать лучше всего с картофельным пюре.

Как вкусно приготовить скумбрию на ужин: самый простой рецепт рыбы на сковородке

Ингредиенты:

  • скумбрия – 2 шт.
  • мука – 100 г
  • соль, перец – по вкусу
  • паприка – 1 ч.л.
  • помидоры – 2 шт.
  • лук – 1 шт.
  • лимон – 1 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • оливки без косточек – 150 г
  • вода – 200 мл.
  • масло для жарки;
  • масло – 30 г
  • свежая зелень (петрушка или укроп)
  • перец чили – по желанию

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить скумбрию на ужин: самый простой рецепт рыбы на сковородке

1. Помыть рыбу.

2. Обсушить бумажным полотенцем.

Как вкусно приготовить скумбрию на ужин: самый простой рецепт рыбы на сковородке

3. Порезать на стейки.

4. В муку добавить соль, перец и паприку.

Как вкусно приготовить скумбрию на ужин: самый простой рецепт рыбы на сковородке

5. Обвалять рыбу и обжарить до золотистого цвета на растительном масле с маслом и чесноком.

6. Добавить нарезанный лук, помидоры и оливки.

Как вкусно приготовить скумбрию на ужин: самый простой рецепт рыбы на сковородке

7. Выжать сок лимона. Влить воду. Добавить соль и перец чили.

8. Накрыть крышкой и готовить 20 минут.

Как вкусно приготовить скумбрию на ужин: самый простой рецепт рыбы на сковородке

9. Добавить измельченную зелень.

10. Подавать такую рыбу можно горячей или холодной.

Как вкусно приготовить скумбрию на ужин: самый простой рецепт рыбы на сковородке

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты