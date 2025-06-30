Как вкусно приготовить скумбрию на ужин: самый простой рецепт рыбы на сковородке
Скумбрия – универсальная мясистая рыба которую можно приготовить на ужин. И сделать это очень удобно просто на сковородке. Добавьте разнообразные овощи, специи и свежую зелень – получится очень вкусно.
Идея приготовления жареной скумбрии с овощами для ужина опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Подавать лучше всего с картофельным пюре.
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт.
- мука – 100 г
- соль, перец – по вкусу
- паприка – 1 ч.л.
- помидоры – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- лимон – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- оливки без косточек – 150 г
- вода – 200 мл.
- масло для жарки;
- масло – 30 г
- свежая зелень (петрушка или укроп)
- перец чили – по желанию
Способ приготовления:
1. Помыть рыбу.
2. Обсушить бумажным полотенцем.
3. Порезать на стейки.
4. В муку добавить соль, перец и паприку.
5. Обвалять рыбу и обжарить до золотистого цвета на растительном масле с маслом и чесноком.
6. Добавить нарезанный лук, помидоры и оливки.
7. Выжать сок лимона. Влить воду. Добавить соль и перец чили.
8. Накрыть крышкой и готовить 20 минут.
9. Добавить измельченную зелень.
10. Подавать такую рыбу можно горячей или холодной.
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