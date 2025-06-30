Скумбрия – универсальная мясистая рыба которую можно приготовить на ужин. И сделать это очень удобно просто на сковородке. Добавьте разнообразные овощи, специи и свежую зелень – получится очень вкусно.

Идея приготовления жареной скумбрии с овощами для ужина опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Подавать лучше всего с картофельным пюре.

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.

мука – 100 г

соль, перец – по вкусу

паприка – 1 ч.л.

помидоры – 2 шт.

лук – 1 шт.

лимон – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

оливки без косточек – 150 г

вода – 200 мл.

масло для жарки;

масло – 30 г

свежая зелень (петрушка или укроп)

перец чили – по желанию

Способ приготовления:

1. Помыть рыбу.

2. Обсушить бумажным полотенцем.

3. Порезать на стейки.

4. В муку добавить соль, перец и паприку.

5. Обвалять рыбу и обжарить до золотистого цвета на растительном масле с маслом и чесноком.

6. Добавить нарезанный лук, помидоры и оливки.

7. Выжать сок лимона. Влить воду. Добавить соль и перец чили.

8. Накрыть крышкой и готовить 20 минут.

9. Добавить измельченную зелень.

10. Подавать такую рыбу можно горячей или холодной.

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