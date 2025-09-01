Хек – очень нежная и сочная рыба. Ее можно жарить или тушить. Но самый вкусный вариант – это запекание.

Видео дня

Как вкусно приготовить сочный хек в духовке рассказала фудблогерка with anna в Instagram.

Ингредиенты:

филе хека на шкурке – 800 г

соль

перец

сливочное масло – 80-90 г

базилик свежий – по вкусу

сухой чеснок – по вкусу

соль

Способ приготовления:

1. Рыбу нарезать на крупные кусочки.

2. Посолить, поперчить с обеих сторон.

3. Выложить в форму.

4. Мягкое масло смешать со свежим базиликом, сухим чесноком и солью.

5. Смазать рыбку.

6. Запекать 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: