Как вкусно приготовить сочный хек в духовке: просто тает во рту

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
117
Как вкусно приготовить сочный хек в духовке: просто тает во рту

Хек – очень нежная и сочная рыба. Ее можно жарить или тушить. Но самый вкусный вариант – это запекание.

Видео дня

Как вкусно приготовить сочный хек в духовке рассказала фудблогерка with anna в Instagram.

Как вкусно приготовить сочный хек в духовке: просто тает во рту

Ингредиенты:

  • филе хека на шкурке – 800 г
  • соль
  • перец
  • сливочное масло – 80-90 г
  • базилик свежий – по вкусу
  • сухой чеснок – по вкусу
  • соль

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить сочный хек в духовке: просто тает во рту

1. Рыбу нарезать на крупные кусочки.

2. Посолить, поперчить с обеих сторон.

Как вкусно приготовить сочный хек в духовке: просто тает во рту

3. Выложить в форму.

Как вкусно приготовить сочный хек в духовке: просто тает во рту

4. Мягкое масло смешать со свежим базиликом, сухим чесноком и солью.

Как вкусно приготовить сочный хек в духовке: просто тает во рту

5. Смазать рыбку.

6. Запекать 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты