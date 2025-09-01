Видео дня
Как вкусно приготовить сочный хек в духовке: просто тает во рту
Хек – очень нежная и сочная рыба. Ее можно жарить или тушить. Но самый вкусный вариант – это запекание.
Как вкусно приготовить сочный хек в духовке рассказала фудблогерка with anna в Instagram.
Ингредиенты:
- филе хека на шкурке – 800 г
- соль
- перец
- сливочное масло – 80-90 г
- базилик свежий – по вкусу
- сухой чеснок – по вкусу
- соль
Способ приготовления:
1. Рыбу нарезать на крупные кусочки.
2. Посолить, поперчить с обеих сторон.
3. Выложить в форму.
4. Мягкое масло смешать со свежим базиликом, сухим чесноком и солью.
5. Смазать рыбку.
6. Запекать 15-20 минут при температуре 180 градусов.
