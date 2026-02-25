Как вкусно приготовить сочный рис в духовке: рецепт блюда на обед
Для быстрого и сытного обеда отлично подходит рис. Его можно очень вкусно приготовить в духовке вместе с курицей. Получится полноценное блюдо без лишней мороки.
Идея приготовления сочного риса с курицей в духовке на обед опубликована на странице фудблогера oxana bil в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 стакан риса басмати
- 1 стакан воды или куриного бульона
- 1/2 (или 1 стакана) сливок 20% (или 1 стакан)
- 300-400 г замороженных овощей
- филе куриного бедра (или 4 куриных бедра)
Маринад для мяса:
- 2 ст.л. майонеза
- 1 ч.л. зернистой горчицы
- 1 ст.л. приправы для курицы
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриные бедра маринуем в майонезе, горчице, с приправой к курице и приправляем по вкусу.
2. Можно добавить свежий чеснок.
3. На дно формы для запеканки выложить промытый рис, сверху овощи.
4. Залить водой/бульйоном и сливками.
5. Посолить, поперчить и перемешать.
6. Сверху положить куриные бедра.
7. Запекать в духовке, разогретой до 180 градусов, около 50 минут.
8. Ориентируйтесь по своей духовке. Если вода не испарится полностью, уменьшите до 170 градусов и запекать еще 10 минут.
