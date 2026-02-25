Для быстрого и сытного обеда отлично подходит рис. Его можно очень вкусно приготовить в духовке вместе с курицей. Получится полноценное блюдо без лишней мороки.

Идея приготовления сочного риса с курицей в духовке на обед опубликована на странице фудблогера oxana bil в Instagram.

Ингредиенты:

1 стакан риса басмати

1 стакан воды или куриного бульона

1/2 (или 1 стакана) сливок 20% (или 1 стакан)

300-400 г замороженных овощей

филе куриного бедра (или 4 куриных бедра)

Маринад для мяса:

2 ст.л. майонеза

1 ч.л. зернистой горчицы

1 ст.л. приправы для курицы

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриные бедра маринуем в майонезе, горчице, с приправой к курице и приправляем по вкусу.

2. Можно добавить свежий чеснок.

3. На дно формы для запеканки выложить промытый рис, сверху овощи.

4. Залить водой/бульйоном и сливками.

5. Посолить, поперчить и перемешать.

6. Сверху положить куриные бедра.

7. Запекать в духовке, разогретой до 180 градусов, около 50 минут.

8. Ориентируйтесь по своей духовке. Если вода не испарится полностью, уменьшите до 170 градусов и запекать еще 10 минут.

