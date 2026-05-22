Спаржа – это простой и быстрый продукт, из которого можно приготовить легкое и вкусное блюдо. Она хорошо подходит для завтрака или легкого ужина, особенно если нет времени на сложные рецепты. В духовке спаржа получается нежной внутри и с легкой хрустящей текстурой сверху. Добавив яйца и сыр, можно получить полноценное блюдо с насыщенным вкусом. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов и готовится буквально за считанные минуты подготовки.

Идея приготовления спаржи в духовке опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

спаржа – 6-8 шт.

яйца – 4 шт.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

сыр моцарелла – 50 г

сыр фелата – 20 г

масло или сливочное масло – по вкусу

Способ приготовления:

1. Спаржу хорошо промойте, отломите или срежьте жесткие концы. При необходимости очистите нижнюю часть стебля с помощью овощечистки, если она более грубая.

2. Выложите спаржу в форму для запекания. Сверху осторожно вбейте яйца, стараясь не повредить желтки.

3. Посолите, поперчите, добавьте натертую или порванную на кусочки моцареллу и фелату.

4. Слегка полейте маслом или добавьте несколько кусочков сливочного масла для более нежного вкуса.

5. Поставьте форму в духовку или аэрогриль, разогретые до 180 градусов, и запекайте примерно 20 минут. Белок должен полностью схватиться, а желток остаться нежным.

6. Подавайте блюдо сразу после приготовления. Спаржа с яйцами и сыром получается ароматной, сочной и отлично подходит для быстрого полезного завтрака.

