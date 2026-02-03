Как вкусно приготовить цветную капусту на обед: вариант полезного и питательного блюда
Цветную капусту можно всегда найти в магазине или на рынке, потому что такой продукт очень питательный, и его обязательно стоит добавить в рацион. Можно сделать очень вкусный обед в духовке, добавив бекон и сыр. Получится сытно и бюджетно.
Идея приготовления цветной капусты с беконом и сыром на обед опубликована на странице фудблогера tania sheremet в Instagram.
Ингредиенты:
- цветная капуста – 1 шт.
- бекон варено-копченый – 150 г
- сыр – 100-150 г
Ингредиенты для соуса:
- молоко – 400 мл.
- масло – 25 г
- мука – 25 г
- соль, перец, мускатный орех – по вкусу
Способ приготовления:
1. Бекон нарезать кусочками и обжарить на сухой сковороде.
2. Цветную капусту разделить на соцветия.
3. Проварить в подсоленной воде 3 минуты с момента закипания.
4. Переложить в форму.
5. Для соуса в сотейник положить масло, растопить.
6. Добавить муку, немного обжарить и постепенно влить молоко, каждый раз интенсивно перемешивая венчиком (сначала соус будет комковаться, это нормально, главное – не прекращать помешивать и понемногу вливать молоко). Когда масса загустела, добавить соль, перец, мускатный орех по вкусу.
7. К соусу положить обжаренный бекон, перемешать и залить этой смесью цветную капусту.
8. Сверху посыпать сыром и поставить в разогретую духовку при температуре 180 градусов на 15 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: