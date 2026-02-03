Цветную капусту можно всегда найти в магазине или на рынке, потому что такой продукт очень питательный, и его обязательно стоит добавить в рацион. Можно сделать очень вкусный обед в духовке, добавив бекон и сыр. Получится сытно и бюджетно.

Идея приготовления цветной капусты с беконом и сыром на обед опубликована на странице фудблогера tania sheremet в Instagram.

Ингредиенты:

цветная капуста – 1 шт.

бекон варено-копченый – 150 г

сыр – 100-150 г

Ингредиенты для соуса:

молоко – 400 мл.

масло – 25 г

мука – 25 г

соль, перец, мускатный орех – по вкусу

Способ приготовления:

1. Бекон нарезать кусочками и обжарить на сухой сковороде.

2. Цветную капусту разделить на соцветия.

3. Проварить в подсоленной воде 3 минуты с момента закипания.

4. Переложить в форму.

5. Для соуса в сотейник положить масло, растопить.

6. Добавить муку, немного обжарить и постепенно влить молоко, каждый раз интенсивно перемешивая венчиком (сначала соус будет комковаться, это нормально, главное – не прекращать помешивать и понемногу вливать молоко). Когда масса загустела, добавить соль, перец, мускатный орех по вкусу.

7. К соусу положить обжаренный бекон, перемешать и залить этой смесью цветную капусту.

8. Сверху посыпать сыром и поставить в разогретую духовку при температуре 180 градусов на 15 минут.

