Цветная капуста на сковороде – один из самых простых вариантов быстрого домашнего ужина. Это блюдо готовится из доступных продуктов и не требует сложных кулинарных навыков. Сочетание овощей, яиц и сыра делает её сытной и нежной на вкус. Рецепт подходит для повседневного меню, когда нужно быстро что-то приготовить. Всё блюдо готовится на одной сковороде, что также экономит время на уборку.

Идея приготовления цветной капусты на ужин опубликована на странице фудблогера gotuyemo v kayf в Instagram.

Ингредиенты:

500 г цветной капусты

3 яйца – для заливки и нежной текстуры блюда

80-100 г твёрдого сыра

1-2 ст.л. растительного масла

перец – по вкусу, зелень (по желанию)

Способ приготовления:

1. Цветную капусту нужно разделить на небольшие соцветия, чтобы она равномерно приготовилась.

2. Затем отварить её в подсоленной воде примерно 5-7 минут.

3. После этого капусту откинуть на дуршлаг и дать стечь лишней жидкости.

4. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарить капусту 3-5 минут до появления легкой золотистой корочки. Это придаёт блюду более выразительный вкус и аромат.

5. Отдельно в миске взбить яйца с солью и перцем.

6. Полученной смесью равномерно полить капусту прямо на сковороде. Важно, чтобы яйца хорошо распределились между соцветиями.

7. Посыпать тёртым твёрдым сыром, накрыть крышкой и готовить на слабом огне ещё 5–7 минут.

8. Готовое блюдо можно подавать прямо со сковороды.

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