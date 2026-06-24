Как вкусно приготовить цветную капусту на ужин: рецепт на сковороде
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Цветная капуста на сковороде – один из самых простых вариантов быстрого домашнего ужина. Это блюдо готовится из доступных продуктов и не требует сложных кулинарных навыков. Сочетание овощей, яиц и сыра делает её сытной и нежной на вкус. Рецепт подходит для повседневного меню, когда нужно быстро что-то приготовить. Всё блюдо готовится на одной сковороде, что также экономит время на уборку.
Идея приготовления цветной капусты на ужин опубликована на странице фудблогера gotuyemo v kayf в Instagram.
Ингредиенты:
- 500 г цветной капусты
- 3 яйца – для заливки и нежной текстуры блюда
- 80-100 г твёрдого сыра
- 1-2 ст.л. растительного масла
- перец – по вкусу, зелень (по желанию)
Способ приготовления:
1. Цветную капусту нужно разделить на небольшие соцветия, чтобы она равномерно приготовилась.
2. Затем отварить её в подсоленной воде примерно 5-7 минут.
3. После этого капусту откинуть на дуршлаг и дать стечь лишней жидкости.
4. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарить капусту 3-5 минут до появления легкой золотистой корочки. Это придаёт блюду более выразительный вкус и аромат.
5. Отдельно в миске взбить яйца с солью и перцем.
6. Полученной смесью равномерно полить капусту прямо на сковороде. Важно, чтобы яйца хорошо распределились между соцветиями.
7. Посыпать тёртым твёрдым сыром, накрыть крышкой и готовить на слабом огне ещё 5–7 минут.
8. Готовое блюдо можно подавать прямо со сковороды.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: