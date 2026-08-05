Как вкусно приготовить цветную капусту: простой рецепт в духовке
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Цветная капуста, запеченная в духовке, может получиться действительно вкусной, если правильно её приготовить. Благодаря хрустящей панировке и ароматному соусу она выглядит аппетитно даже для тех, кто обычно не любит овощи. Такой рецепт подойдет как для легкого ужина, так и в качестве оригинальной горячей закуски.
Идея приготовления вкусной цветной капусты в духовке опубликована на странице lypovva g в Instagram.
Ингредиенты:
- цветная капуста – 400 г
- мука – 80 г
- молоко – 100 мл
- панировочные сухари – 100 г
- растительное масло – 1 ст.л.
- чеснок – 2-3 зубчика
- кетчуп – 2 ст.л.
- яблочный уксус – 1 ст.л.
- соевый соус – 5 ст.л.
- сахар – 2 ст.л.
- кукурузный крахмал – 1 ч.л.
- вода – 1 ст.л. (для крахмала)
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
- любимые специи – по вкусу
- зеленый лук – для подачи
- кунжут – для подачи
Способ приготовления:
1. Цветную капусту разделить на небольшие соцветия. Отдельно приготовить кляр, смешав муку, молоко, соль, перец и специи до однородной консистенции.
2. Добавить соцветия в кляр и хорошо перемешать, чтобы каждый кусочек был полностью покрыт смесью. Затем всыпать панировочные сухари и ещё раз аккуратно перемешать.
3. Противень застелить пергаментом и выложить подготовленную капусту в один слой. Запекать в разогретой до 190 градусов духовке примерно 35-40 минут. В середине приготовления соцветия желательно перевернуть, чтобы они равномерно подрумянились со всех сторон.
4. Пока капуста запекается, приготовить соус. На сковороде разогреть растительное масло и слегка обжарить измельчённый чеснок до появления аромата. Добавить кетчуп, яблочный уксус, соевый соус и сахар. Перемешать и прогреть несколько минут.
5. Кукурузный крахмал развести в столовой ложке воды и влить в соус. Продолжать готовить, пока он не станет чуть гуще.
6. Готовую запечённую цветную капусту переложить в сковороду с соусом и тщательно перемешать, чтобы каждое соцветие равномерно покрылось глазурью.
7. Перед подачей посыпьте блюдо кунжутом и мелко нарезанным зеленым луком. Такая цветная капуста получается хрустящей, ароматной и станет прекрасным дополнением к семейному ужину или самостоятельным горячим блюдом.
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