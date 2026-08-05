Цветная капуста, запеченная в духовке, может получиться действительно вкусной, если правильно её приготовить. Благодаря хрустящей панировке и ароматному соусу она выглядит аппетитно даже для тех, кто обычно не любит овощи. Такой рецепт подойдет как для легкого ужина, так и в качестве оригинальной горячей закуски.

Идея приготовления вкусной цветной капусты в духовке опубликована на странице lypovva g в Instagram.

Ингредиенты:

цветная капуста – 400 г

мука – 80 г

молоко – 100 мл

панировочные сухари – 100 г

растительное масло – 1 ст.л.

чеснок – 2-3 зубчика

кетчуп – 2 ст.л.

яблочный уксус – 1 ст.л.

соевый соус – 5 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

кукурузный крахмал – 1 ч.л.

вода – 1 ст.л. (для крахмала)

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

любимые специи – по вкусу

зеленый лук – для подачи

кунжут – для подачи

Способ приготовления:

1. Цветную капусту разделить на небольшие соцветия. Отдельно приготовить кляр, смешав муку, молоко, соль, перец и специи до однородной консистенции.

2. Добавить соцветия в кляр и хорошо перемешать, чтобы каждый кусочек был полностью покрыт смесью. Затем всыпать панировочные сухари и ещё раз аккуратно перемешать.

3. Противень застелить пергаментом и выложить подготовленную капусту в один слой. Запекать в разогретой до 190 градусов духовке примерно 35-40 минут. В середине приготовления соцветия желательно перевернуть, чтобы они равномерно подрумянились со всех сторон.

4. Пока капуста запекается, приготовить соус. На сковороде разогреть растительное масло и слегка обжарить измельчённый чеснок до появления аромата. Добавить кетчуп, яблочный уксус, соевый соус и сахар. Перемешать и прогреть несколько минут.

5. Кукурузный крахмал развести в столовой ложке воды и влить в соус. Продолжать готовить, пока он не станет чуть гуще.

6. Готовую запечённую цветную капусту переложить в сковороду с соусом и тщательно перемешать, чтобы каждое соцветие равномерно покрылось глазурью.

7. Перед подачей посыпьте блюдо кунжутом и мелко нарезанным зеленым луком. Такая цветная капуста получается хрустящей, ароматной и станет прекрасным дополнением к семейному ужину или самостоятельным горячим блюдом.

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