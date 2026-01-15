Как вкусно приготовить цветную капусту в духовке: добавьте много твердого сыра
Цветная капуста – очень вкусный и питательный продукт, который стоит добавить в рацион. Сделать это можно в виде запеканки. Полейте овощ нежным соусом на основе сметаны, майонеза и сыра и просто поместите в духовку.
Идея приготовления запеченной цветной капусты опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- цветная капуста – 700 г
- сметана – 4 ст.л.
- майонез – 1 ст.л. (по желанию)
- горчица – 1 ст.л.
- твердый сыр – 200 г
- соль, перец – по вкусу
- паприка – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Цветную капусту разобрать на соцветия.
2. Отварить в подсоленной воде 2 минуты.
3. В миске смешать сметану, майонез, горчицу, соль, перец, паприку и 1 ст.л. сыра натертого.
4. Можно добавить еще 2 яйца, тогда будет более плотно, похоже на запеканку.
5. Выложить капусту в форму для запекания, залить соусом.
6. Посыпать тертым сыром.
7. Запекать при температуре 200 градусов около 20 минут до золотистой корочки.
