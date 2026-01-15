Цветная капуста – очень вкусный и питательный продукт, который стоит добавить в рацион. Сделать это можно в виде запеканки. Полейте овощ нежным соусом на основе сметаны, майонеза и сыра и просто поместите в духовку.

Идея приготовления запеченной цветной капусты опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

цветная капуста – 700 г

сметана – 4 ст.л.

майонез – 1 ст.л. (по желанию)

горчица – 1 ст.л.

твердый сыр – 200 г

соль, перец – по вкусу

паприка – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Цветную капусту разобрать на соцветия.

2. Отварить в подсоленной воде 2 минуты.

3. В миске смешать сметану, майонез, горчицу, соль, перец, паприку и 1 ст.л. сыра натертого.

4. Можно добавить еще 2 яйца, тогда будет более плотно, похоже на запеканку.

5. Выложить капусту в форму для запекания, залить соусом.

6. Посыпать тертым сыром.

7. Запекать при температуре 200 градусов около 20 минут до золотистой корочки.

