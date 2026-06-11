Как вкусно приготовить цветную капусту в кляре: можно запечь в мультиварке или в духовке
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Цветная капуста может стать не только гарниром, но и полноценной закуской или легким блюдом на обед. Особенно она хороша в хрустящем кляре, который после запекания приобретает аппетитную золотистую корочку. Для приготовления не понадобится много времени или сложных продуктов. Такой рецепт отлично подходит как для мультипечи, так и для духовки.
Идея приготовления вкусной цветной капусты в кляре опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- цветная капуста – 250-300 г
- мука – 70 г
- молоко – 120 мл
- панировочные сухари – 30 г
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
- паприка – по вкусу
- молотый кориандр – по вкусу
- молотый мускатный орех – щепотка
Способ приготовления:
1. Цветную капусту разделите на небольшие соцветия. Если хотите получить более нежную текстуру, проварите ее в кипящей воде 5–6 минут. Для хрустящего результата этот этап можно пропустить.
2. В глубокой миске смешайте молоко, муку и панировочные сухари.
3. Добавьте паприку, кориандр, мускатный орех, соль и черный перец.
4. Тщательно перемешайте массу до однородности. Кляр должен быть достаточно густым, чтобы хорошо покрывать капусту. Если смесь получается слишком густой, добавьте еще немного молока.
5. Каждый соцветие окуните в кляр, чтобы оно было полностью покрыто смесью со всех сторон.
6. Выложите капусту на противень, застеленный пергаментом, или в корзину мультипечи в один слой.
7. В мультипечи готовьте при температуре 180 градусов примерно 15 минут.
8. В духовке запекайте при той же температуре около 25 минут до появления золотистой корочки.
9. Подавайте блюдо горячим в качестве самостоятельной закуски или в качестве дополнения к мясным и рыбным блюдам.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: