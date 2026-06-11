Цветная капуста может стать не только гарниром, но и полноценной закуской или легким блюдом на обед. Особенно она хороша в хрустящем кляре, который после запекания приобретает аппетитную золотистую корочку. Для приготовления не понадобится много времени или сложных продуктов. Такой рецепт отлично подходит как для мультипечи, так и для духовки.

Идея приготовления вкусной цветной капусты в кляре опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

цветная капуста – 250-300 г

мука – 70 г

молоко – 120 мл

панировочные сухари – 30 г

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

паприка – по вкусу

молотый кориандр – по вкусу

молотый мускатный орех – щепотка

Способ приготовления:

1. Цветную капусту разделите на небольшие соцветия. Если хотите получить более нежную текстуру, проварите ее в кипящей воде 5–6 минут. Для хрустящего результата этот этап можно пропустить.

2. В глубокой миске смешайте молоко, муку и панировочные сухари.

3. Добавьте паприку, кориандр, мускатный орех, соль и черный перец.

4. Тщательно перемешайте массу до однородности. Кляр должен быть достаточно густым, чтобы хорошо покрывать капусту. Если смесь получается слишком густой, добавьте еще немного молока.

5. Каждый соцветие окуните в кляр, чтобы оно было полностью покрыто смесью со всех сторон.

6. Выложите капусту на противень, застеленный пергаментом, или в корзину мультипечи в один слой.

7. В мультипечи готовьте при температуре 180 градусов примерно 15 минут.

8. В духовке запекайте при той же температуре около 25 минут до появления золотистой корочки.

9. Подавайте блюдо горячим в качестве самостоятельной закуски или в качестве дополнения к мясным и рыбным блюдам.

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