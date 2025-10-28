Как вкусно приготовить тушеную капусту: делимся легким рецептом бюджетного блюда
Тушеная капуста – очень сытное и простое домашнее блюдо, которое можно готовить с мясом, овощами, черносливом. Для яркого вкуса и цвета кулинары советуют добавлять томатную пасту и специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с куриным филе и специями.
Ингредиенты:
- 700 г капусты
- 400 г куриного филе
- 15 г масла для жарки
- 2-3 ст.л томата или аджики
- соль, перец
- 2-3 зубчика чеснока
- луковица(120г)
- 1 сладкий перчик
- 150 г моркови
Способ приготовления:
1. В большую кастрюлю вливаем масло, вкидываем небольшие кусочки курицы, и перемешивая, готовим 6-7 минут. Добавьте нарезанный лук, тертую морковь и перец. Перемешивая готовим еще 7 минут. Добавляем томат, или для пикантности аджику. После добавляем шинкованную капусту, солим и перчим.
2. Перемешайте и при накрытой крышке готовим около 20 минут. Воду не нужно доливать, пусть готовится в собственном соку.
Готовим на небольшом огне, периодически перемешивая!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: