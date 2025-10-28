Как вкусно приготовить тушеную капусту: делимся легким рецептом бюджетного блюда

Рецепт капусты

Тушеная капуста – очень сытное и простое домашнее блюдо, которое можно готовить с мясом, овощами, черносливом. Для яркого вкуса и цвета кулинары советуют добавлять томатную пасту и специи.

Как вкусно приготовить тушеную капусту: делимся легким рецептом бюджетного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с куриным филе и специями.

Ингредиенты:

  • 700 г капусты
  • 400 г куриного филе
  • 15 г масла для жарки
  • 2-3 ст.л томата или аджики
  • соль, перец
  • 2-3 зубчика чеснока
  • луковица(120г)
  • 1 сладкий перчик
  • 150 г моркови

Способ приготовления:

1. В большую кастрюлю вливаем масло, вкидываем небольшие кусочки курицы, и перемешивая, готовим 6-7 минут. Добавьте нарезанный лук, тертую морковь и перец. Перемешивая готовим еще 7 минут. Добавляем томат, или для пикантности аджику. После добавляем шинкованную капусту, солим и перчим.

2. Перемешайте и при накрытой крышке готовим около 20 минут. Воду не нужно доливать, пусть готовится в собственном соку.

Готовим на небольшом огне, периодически перемешивая!

