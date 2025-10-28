Тушеная капуста – очень сытное и простое домашнее блюдо, которое можно готовить с мясом, овощами, черносливом. Для яркого вкуса и цвета кулинары советуют добавлять томатную пасту и специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с куриным филе и специями.

Ингредиенты:

700 г капусты

400 г куриного филе

15 г масла для жарки

2-3 ст.л томата или аджики

соль, перец

2-3 зубчика чеснока

луковица(120г)

1 сладкий перчик

150 г моркови

Способ приготовления:

1. В большую кастрюлю вливаем масло, вкидываем небольшие кусочки курицы, и перемешивая, готовим 6-7 минут. Добавьте нарезанный лук, тертую морковь и перец. Перемешивая готовим еще 7 минут. Добавляем томат, или для пикантности аджику. После добавляем шинкованную капусту, солим и перчим.

2. Перемешайте и при накрытой крышке готовим около 20 минут. Воду не нужно доливать, пусть готовится в собственном соку.

Готовим на небольшом огне, периодически перемешивая!

