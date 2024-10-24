Как вкусно приготовить запеченную скумбрию для ужина: рецепт идеального маринада

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт рыбы

Скумбрия – идеальная рыба для запекания, а также ее можно добавлять в салаты, делать закуски. Для того, чтобы рыба не имела неприятный запах, из нее перед запеканием нужно удалить все кости и хорошо вымыть. 

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Как вкусно запечь скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с вкусным маринадом. 

Рецепт рыбы

Ингредиенты: 

  • 1 тушка скумбрии
  • копченая морская соль (по вкусу)
  • лимонный перец (по вкусу)

Маринад:

  • 2 ст л соевого соуса
  • 1 ст л растительного масла
  • 1 зуб чеснока
  • 0,5 ст л сока лимона
  • 0,5 ч л копченой паприки
  • 0,5 ч л копченого кориандра

Способ приготовления: 

1. Тушку скумбрии разморозьте, отрежьте голову и хвоста. Со стороны спинки сделайте 2 надреза вдоль позвоночника и уберите позвоночник.

Свежая рыба

2. Раскрываем рыбу "книгой" и посыпаем специями со всех сторон. 

Приготовление рыбы

3. Для маринада: к соевому соусу добавьте масло, чеснок, лимонный сок, копченую паприку и кориандр.

Маринад для рыбы

4. Переложите рыбу на противень застеленный пергаментом. Надрезанные кусочки выворачиваем. Поливаем рыбу маринадом, оставляем на час, а затем запекаем 12-15 минут при температуре 180 С. 

Готовая рыба

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