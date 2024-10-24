Скумбрия – идеальная рыба для запекания, а также ее можно добавлять в салаты, делать закуски. Для того, чтобы рыба не имела неприятный запах, из нее перед запеканием нужно удалить все кости и хорошо вымыть.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с вкусным маринадом.

Ингредиенты:

1 тушка скумбрии

копченая морская соль (по вкусу)

лимонный перец (по вкусу)

Маринад:

2 ст л соевого соуса

1 ст л растительного масла

1 зуб чеснока

0,5 ст л сока лимона

0,5 ч л копченой паприки

0,5 ч л копченого кориандра

Способ приготовления:

1. Тушку скумбрии разморозьте, отрежьте голову и хвоста. Со стороны спинки сделайте 2 надреза вдоль позвоночника и уберите позвоночник.

2. Раскрываем рыбу "книгой" и посыпаем специями со всех сторон.

3. Для маринада: к соевому соусу добавьте масло, чеснок, лимонный сок, копченую паприку и кориандр.

4. Переложите рыбу на противень застеленный пергаментом. Надрезанные кусочки выворачиваем. Поливаем рыбу маринадом, оставляем на час, а затем запекаем 12-15 минут при температуре 180 С.

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