Как вкусно приготовить запеченную скумбрию для ужина: рецепт идеального маринада
Скумбрия – идеальная рыба для запекания, а также ее можно добавлять в салаты, делать закуски. Для того, чтобы рыба не имела неприятный запах, из нее перед запеканием нужно удалить все кости и хорошо вымыть.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с вкусным маринадом.
Ингредиенты:
- 1 тушка скумбрии
- копченая морская соль (по вкусу)
- лимонный перец (по вкусу)
Маринад:
- 2 ст л соевого соуса
- 1 ст л растительного масла
- 1 зуб чеснока
- 0,5 ст л сока лимона
- 0,5 ч л копченой паприки
- 0,5 ч л копченого кориандра
Способ приготовления:
1. Тушку скумбрии разморозьте, отрежьте голову и хвоста. Со стороны спинки сделайте 2 надреза вдоль позвоночника и уберите позвоночник.
2. Раскрываем рыбу "книгой" и посыпаем специями со всех сторон.
3. Для маринада: к соевому соусу добавьте масло, чеснок, лимонный сок, копченую паприку и кориандр.
4. Переложите рыбу на противень застеленный пергаментом. Надрезанные кусочки выворачиваем. Поливаем рыбу маринадом, оставляем на час, а затем запекаем 12-15 минут при температуре 180 С.
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