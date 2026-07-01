Сезон кабачков – лучшее время для домашних заготовок, которые зимой станут прекрасным дополнением к повседневному меню. Особой популярностью пользуются маринованные кабачки с чили-кетчупом, ведь они получаются хрустящими, ароматными и имеют приятный пикантный вкус. Для приготовления понадобятся простые ингредиенты, а сам процесс не требует сложных кулинарных навыков. Такая заготовка хорошо хранится и прекрасно сочетается с мясными блюдами, картофелем и различными гарнирами.

Идея приготовления пикантных маринованных кабачков опубликована на странице diali cooking в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 2 кг.

вода – 4 стакана

уксус 9% – 1/2 стакана

сахар – 1 стакан

соль – 1 ст.л.

кетчуп чили – 4 ст.л.

перец горошком – по 5 горошин в каждую банку

гвоздика – по желанию

Способ приготовления:

1. Кабачки хорошо вымойте и нарежьте кружочками толщиной примерно 1 сантиметр.

2. Банки тщательно вымойте и простерилизуйте в духовке при температуре 100 градусов в течение 10-15 минут.

3. Крышки прокипятите в воде несколько минут.

4. Для маринада смешайте воду, сахар, соль, уксус и чили-кетчуп. Поставьте смесь на огонь и доведите до кипения, периодически помешивая.

5. На дно подготовленных банок положите перец горошком. По желанию добавьте несколько бутонов гвоздики.

6. Плотно заполните банки нарезанными кабачками.

7. Залейте овощи горячим маринадом до самого верха.

8. Сразу же закрутите банки стерильными крышками. По желанию можно дополнительно простерилизовать консервацию в течение 10 минут.

9. Переверните банки вверх дном, укутайте полотенцем или пледом и оставьте до полного остывания.

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