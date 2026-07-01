Как вкусно заготовить кабачки на зиму: рецепт с кетчупом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
51
Как вкусно заготовить кабачки на зиму: рецепт с кетчупом
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Сезон кабачков – лучшее время для домашних заготовок, которые зимой станут прекрасным дополнением к повседневному меню. Особой популярностью пользуются маринованные кабачки с чили-кетчупом, ведь они получаются хрустящими, ароматными и имеют приятный пикантный вкус. Для приготовления понадобятся простые ингредиенты, а сам процесс не требует сложных кулинарных навыков. Такая заготовка хорошо хранится и прекрасно сочетается с мясными блюдами, картофелем и различными гарнирами.

Идея приготовления пикантных маринованных кабачков опубликована на странице diali cooking в Instagram.

Как вкусно заготовить кабачки на зиму: рецепт с кетчупом

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 кг.
  • вода – 4 стакана
  • уксус 9% – 1/2 стакана
  • сахар – 1 стакан
  • соль – 1 ст.л.
  • кетчуп чили – 4 ст.л.
  • перец горошком – по 5 горошин в каждую банку
  • гвоздика – по желанию

Способ приготовления:

Как вкусно заготовить кабачки на зиму: рецепт с кетчупом

1. Кабачки хорошо вымойте и нарежьте кружочками толщиной примерно 1 сантиметр.

2. Банки тщательно вымойте и простерилизуйте в духовке при температуре 100 градусов в течение 10-15 минут.

3. Крышки прокипятите в воде несколько минут.

Как вкусно заготовить кабачки на зиму: рецепт с кетчупом

4. Для маринада смешайте воду, сахар, соль, уксус и чили-кетчуп. Поставьте смесь на огонь и доведите до кипения, периодически помешивая.

5. На дно подготовленных банок положите перец горошком. По желанию добавьте несколько бутонов гвоздики.

6. Плотно заполните банки нарезанными кабачками.

Как вкусно заготовить кабачки на зиму: рецепт с кетчупом

7. Залейте овощи горячим маринадом до самого верха.

8. Сразу же закрутите банки стерильными крышками. По желанию можно дополнительно простерилизовать консервацию в течение 10 минут.

Как вкусно заготовить кабачки на зиму: рецепт с кетчупом

9. Переверните банки вверх дном, укутайте полотенцем или пледом и оставьте до полного остывания.

Как вкусно заготовить кабачки на зиму: рецепт с кетчупом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

едапродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты