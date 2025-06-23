Сочные сезонные кабачки очень вкусно закрыть на зиму. У вас получится пикантная закуска, которая станет отличным дополнением к праздничному столу, Обязательно добавьте много чеснока и зелени.

Идея приготовления вкусных маринованных кабачков на зиму опубликована на странице фудблогера bonitavkusnoo в Instagram. Такая заготовка прекрасно хранится.

Ингредиенты:

кабачки – 2 кг.

чеснок – 1 головка

соль – 50 г

уксус – 125 мл.

сахар – 125 г

черный молотый перец – 1 ст.л.

укроп – 1 пучок

петрушка – 1 пучок

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезать полукольцами или четвертинками.

2. Добавить соль, уксус, сахар, выжатый чеснок, перец, измельченную зелень и перемешать.

3. На час оставить кабачки, перемешивая каждые 15 минут. В результате получается, что перемешивать нужно 4 раза.

4. Через час разложить плотно кабачки по банкам.

5. Утрамбовать плотно, чтобы кабачки покрылись соком. Если недостаточно жидкости – можно налить сверху из основной массы.

6. Прикрыть крышками, банки поставить в кастрюлю.

7. Залить водой до верха банки и отправить на огонь.

8. Когда вода закипит, засечь 15 минут.

9. Через 15 минут достать банки, закрутить крышки, перевернуть и накрыть теплым одеялом до остывания.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: