Как вкусно закрыть кабачки на зиму: простой рецепт с укропом и чесноком
Сочные сезонные кабачки очень вкусно закрыть на зиму. У вас получится пикантная закуска, которая станет отличным дополнением к праздничному столу, Обязательно добавьте много чеснока и зелени.
Идея приготовления вкусных маринованных кабачков на зиму опубликована на странице фудблогера bonitavkusnoo в Instagram. Такая заготовка прекрасно хранится.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 кг.
- чеснок – 1 головка
- соль – 50 г
- уксус – 125 мл.
- сахар – 125 г
- черный молотый перец – 1 ст.л.
- укроп – 1 пучок
- петрушка – 1 пучок
Способ приготовления:
1. Кабачки нарезать полукольцами или четвертинками.
2. Добавить соль, уксус, сахар, выжатый чеснок, перец, измельченную зелень и перемешать.
3. На час оставить кабачки, перемешивая каждые 15 минут. В результате получается, что перемешивать нужно 4 раза.
4. Через час разложить плотно кабачки по банкам.
5. Утрамбовать плотно, чтобы кабачки покрылись соком. Если недостаточно жидкости – можно налить сверху из основной массы.
6. Прикрыть крышками, банки поставить в кастрюлю.
7. Залить водой до верха банки и отправить на огонь.
8. Когда вода закипит, засечь 15 минут.
9. Через 15 минут достать банки, закрутить крышки, перевернуть и накрыть теплым одеялом до остывания.
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