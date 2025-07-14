Из сезонных кабачков можно готовить разнообразные закуски и сытные блюда. Также их очень вкусно закрыть на зиму с морковью и чесноком. Зимой можно есть вместо салатов.

Идея приготовления пикатных кабачков с чесноком на зиму опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.

Ингредиенты на 5 литров воды:

кабачки – примерно 3-4 кг. (сколько влезет в банки)

сахар – 250 г

каменная соль (не йодированная) – 200 г

уксус 9% – 200 г

лавровый лист – 3-5 шт.

чеснок – 1 головка или по вкусу

душистый перец горошком – 10–15 шт.

специи – по желанию (гвоздика, семена укропа, черный перец)

листья хрена, вишни, смородины – по желанию

Способ приготовления:

1. Помыть кабачки, нарезать кружочками или брусочками.

2. Молодые кабачки можно не чистить, старые – очистить кожуру и удалить семена.

3. В стерилизованные банки положить лавровый лист, 1-2 зубчика чеснока, 2-3 горошины душистого перца, немного специй и листьев (по желанию).

4. Плотно выложить нарезанные кабачки.

5. Для маринада вскипятить 5 литров воды.

6. Добавить 250 г сахара, 200 г соли.

7. Когда все растворится, влить 200 г уксуса.

8. Дать прокипеть 2–3 минуты.

9. Горячим маринадом залить кабачки в банках до самого верха.

10. Накрыть стерильными крышками.

11. Стерилизовать банки в кипящей воде: литровые – 10 минут, пол-литровые – 5-7 минут.

12. Герметично закрыть банки, перевернуть вверх дном, укутать до полного остывания.

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