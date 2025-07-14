Как вкусно закрыть кабачки с чесноком и морковью: очень простой маринад
Из сезонных кабачков можно готовить разнообразные закуски и сытные блюда. Также их очень вкусно закрыть на зиму с морковью и чесноком. Зимой можно есть вместо салатов.
Идея приготовления пикатных кабачков с чесноком на зиму опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.
Ингредиенты на 5 литров воды:
- кабачки – примерно 3-4 кг. (сколько влезет в банки)
- сахар – 250 г
- каменная соль (не йодированная) – 200 г
- уксус 9% – 200 г
- лавровый лист – 3-5 шт.
- чеснок – 1 головка или по вкусу
- душистый перец горошком – 10–15 шт.
- специи – по желанию (гвоздика, семена укропа, черный перец)
- листья хрена, вишни, смородины – по желанию
Способ приготовления:
1. Помыть кабачки, нарезать кружочками или брусочками.
2. Молодые кабачки можно не чистить, старые – очистить кожуру и удалить семена.
3. В стерилизованные банки положить лавровый лист, 1-2 зубчика чеснока, 2-3 горошины душистого перца, немного специй и листьев (по желанию).
4. Плотно выложить нарезанные кабачки.
5. Для маринада вскипятить 5 литров воды.
6. Добавить 250 г сахара, 200 г соли.
7. Когда все растворится, влить 200 г уксуса.
8. Дать прокипеть 2–3 минуты.
9. Горячим маринадом залить кабачки в банках до самого верха.
10. Накрыть стерильными крышками.
11. Стерилизовать банки в кипящей воде: литровые – 10 минут, пол-литровые – 5-7 минут.
12. Герметично закрыть банки, перевернуть вверх дном, укутать до полного остывания.
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