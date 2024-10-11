Как вкусно закрыть лесные грибы на зиму: идея вкусной закуски, которую стоит готовить прямо сейчас
Маринованные грибы – это очень вкусная закуска, которая станет отличным дополнением праздничного стола зимой. И готовить такое блюдо следует именно сейчас. Самое главное – правильно сделать маринад.
Идея приготовления маринованных грибов на зиму опубликована на странице фудблогера Елены с ником kokonats65 в Instagram. Таким образом можно готовить любые лесные грибы.
Способ приготовления грибов на зиму:
1. Грибы предварительно почистить, вымочить в холодной воде, меняя ее несколько раз.
2. Отварить грибы 15-20 минут.
3. Промыть в прохладной воде. Промыть дважды.
4. Для маринада на 1 литр воды смешать:
- соль – 1 ст.л.
- сахар – 1 ч.л.
- уксус 9% – 2 ст.л.
5. Когда маринад закипел, выложить грибы, перец горошком, лавровые листья и варить 15 минут. Пену снимать.
6. Попробуйте маринад. он должен быть вкусным и крепким. Если по вашему вкусу чего-то не хватает – смело добавляйте необходимые компоненты. Можно по желанию добавить чеснок и гвоздику.
7. Разложить грибы плотно в стерилизованные банки. Залить маринадом и закатать.
8. Закутать в тепло до полного охлаждения.
9. Хранить в прохладном месте.
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