Как вкусно закрыть помидоры сорта "Сливка" на зиму: с чесноком и черным перцем

Помидоры "Сливка" – достаточно упругие, небольшие, поэтому их удобно закрывать. Особенно вкусно законсервировать плоды с чесноком и черным перцем. А для маринада понадобится всего четыре ингредиента.

Как вкусно закрыть помидоры сорта "Сливка" на зиму рассказала фудблогер Виктория Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram.

Ингредиенты:

  • помидоры сорта "сливка"
  • пучок петрушки или укропа (что больше любите)
  • чеснок
  • лук
  • лавровый лист
  • черный молотый перец
  • приправа "томат, базилик и чеснок" по желанию, но не обязательно

Ингредиенты для маринада:

  • вода – 4 л
  • сахар – 400 г
  • соль – 4 ст.л.
  • уксус – 400 г

Способ приготовления:

1. Помидоры разрезать пополам и присыпать черным перцем.

2. На дно стерилизованных баночек положить петрушку или укроп.

3. Чеснок, несколько колец лука и лавровые листья.

4. Плотно выложить помидоры, залить горячим маринадом.

5. Прикрыть крышками и стерилизовать 10 минут.

6. Закрыть баночки, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания.

