Как вкусно закрыть помидоры сорта "Сливка" на зиму: с чесноком и черным перцем
Помидоры "Сливка" – достаточно упругие, небольшие, поэтому их удобно закрывать. Особенно вкусно законсервировать плоды с чесноком и черным перцем. А для маринада понадобится всего четыре ингредиента.
Как вкусно закрыть помидоры сорта "Сливка" на зиму рассказала фудблогер Виктория Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram.
Ингредиенты:
- помидоры сорта "сливка"
- пучок петрушки или укропа (что больше любите)
- чеснок
- лук
- лавровый лист
- черный молотый перец
- приправа "томат, базилик и чеснок" по желанию, но не обязательно
Ингредиенты для маринада:
- вода – 4 л
- сахар – 400 г
- соль – 4 ст.л.
- уксус – 400 г
Способ приготовления:
1. Помидоры разрезать пополам и присыпать черным перцем.
2. На дно стерилизованных баночек положить петрушку или укроп.
3. Чеснок, несколько колец лука и лавровые листья.
4. Плотно выложить помидоры, залить горячим маринадом.
5. Прикрыть крышками и стерилизовать 10 минут.
6. Закрыть баночки, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания.
