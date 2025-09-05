Помидоры "Сливка" – достаточно упругие, небольшие, поэтому их удобно закрывать. Особенно вкусно законсервировать плоды с чесноком и черным перцем. А для маринада понадобится всего четыре ингредиента.

Как вкусно закрыть помидоры сорта "Сливка" на зиму рассказала фудблогер Виктория Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram.

Ингредиенты:

помидоры сорта "сливка"

пучок петрушки или укропа (что больше любите)

чеснок

лук

лавровый лист

черный молотый перец

приправа "томат, базилик и чеснок" по желанию, но не обязательно

Ингредиенты для маринада:

вода – 4 л

сахар – 400 г

соль – 4 ст.л.

уксус – 400 г

Способ приготовления:

1. Помидоры разрезать пополам и присыпать черным перцем.

2. На дно стерилизованных баночек положить петрушку или укроп.

3. Чеснок, несколько колец лука и лавровые листья.

4. Плотно выложить помидоры, залить горячим маринадом.

5. Прикрыть крышками и стерилизовать 10 минут.

6. Закрыть баночки, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания.

