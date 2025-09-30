Как вкусно закрыть шампиньоны на зиму: с чесноком и лавровым листом
Маринованные шампиньоны – это универсальная закуска, которая прекрасно подходит к праздничному столу и станет любимой консервацией на зиму. Они получаются ароматными, с легким пикантным вкусом и нежной текстурой. Приготовить их можно быстро и без сложных ингредиентов, а хранить удобно в банках. Главное – соблюсти простые пропорции и время приготовления, и результат непременно порадует.
Идея приготовления маринованных шампиньонов на зиму опубликована на странице фудблогера nelly.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 500 г
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- перец горошком – 10 шт.
- лавровый лист – 2 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- вода – 50 мл.
- масло – 50 мл.
- уксус — 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. В кастрюлю влейте воду, уксус и растительное масло.
2. Добавьте соль, сахар, перец горошком, лавровый лист и измельченный чеснок.
3. Шампиньоны хорошо промойте.
4. Для маринования лучше выбирать небольшие грибы, ведь они выглядят аккуратнее и быстрее пропитываются маринадом.
5. Выложите их в кастрюлю.
6. Накройте крышкой и доведите до кипения.
7. После закипания снимите крышку, перемешайте и варите грибы 5-7 минут.
8. Горячие шампиньоны вместе с маринадом разложите в банки. Оставьте охлаждаться при комнатной температуре, после чего перенесите в холодильник.
