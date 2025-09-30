Маринованные шампиньоны – это универсальная закуска, которая прекрасно подходит к праздничному столу и станет любимой консервацией на зиму. Они получаются ароматными, с легким пикантным вкусом и нежной текстурой. Приготовить их можно быстро и без сложных ингредиентов, а хранить удобно в банках. Главное – соблюсти простые пропорции и время приготовления, и результат непременно порадует.

Видео дня

Идея приготовления маринованных шампиньонов на зиму опубликована на странице фудблогера nelly.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

шампиньоны – 500 г

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

перец горошком – 10 шт.

лавровый лист – 2 шт.

чеснок – 3 зубчика

вода – 50 мл.

масло – 50 мл.

уксус — 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. В кастрюлю влейте воду, уксус и растительное масло.

2. Добавьте соль, сахар, перец горошком, лавровый лист и измельченный чеснок.

3. Шампиньоны хорошо промойте.

4. Для маринования лучше выбирать небольшие грибы, ведь они выглядят аккуратнее и быстрее пропитываются маринадом.

5. Выложите их в кастрюлю.

6. Накройте крышкой и доведите до кипения.

7. После закипания снимите крышку, перемешайте и варите грибы 5-7 минут.

8. Горячие шампиньоны вместе с маринадом разложите в банки. Оставьте охлаждаться при комнатной температуре, после чего перенесите в холодильник.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: