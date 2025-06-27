Жареные кабачки можно не только есть как самостоятельную закуску, но и законсервировать. Добавьте много свежей измельченной зелени, а также чеснок. Такая заготовка станет идеальным дополнением к праздничному столу или обычному обеду в период холодов.

Идея приготовления жареных кабачков на зиму опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. После того, как вы закроете овощи, они должны полностью остыть – лишь после этого отставляйте на длительное хранение.

Ингредиенты:

кабачки – 1,4 кг. (3 шт. крупных)

чеснок – 50 г

петрушка – 1 пучок

соль – 1.5 ч.л.

уксус яблочный – 1 ст.л. на банку

масло – 60 мл.

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезать на кружочки. Полить растительным маслом.

2. Обжарить с обеих сторон до золотистого цвета. Быстрее будет жарить одновременно на двух сковородках.

3. Смешать измельченную петрушку и чеснок с солью.

4. В банки выложить слоями зелень с кабачками.

5. В каждую банку добавить 1 ст.л уксуса и масла.

6. Накрыть крышками и поставить в кастрюлю застеленную полотенцем.

6. Влить воду и стерилизовать с момента кипения 15-20 минут.

7. Достать осторожно банки и плотно закрыть. Перевернуть и накрыть. Они должны так стоять до полного охлаждения.

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