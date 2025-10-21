Заквашенная капуста без уксуса – это классический способ приготовления, который позволяет получить естественную кислинку и выразительный вкус без лишних ингредиентов. Такая капуста получается хрустящей, хорошо хранится в холодном месте и подходит и для салатов, и для гарниров. Все, что нужно – свежая капуста, морковь и соль. Главное – соблюдать пропорции и несколько дней дать капусте настояться при комнатной температуре.

Идея приготовления полезной квашеной капусты без уксуса опубликована на странице фудблогера emiliya.yevtushenko в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 5 кг.

морковь – 600 г

соль – 80 г (не йодированная)

черный перец горошком – 8 шт.

душистый перец – 10 шт.

лавровый лист – 6 шт.

Способ приготовления:

1. Нашинкуйте капусту тонкой соломкой.

2. Морковь натрите на крупной терке и смешайте с капустой.

3. Добавьте соль, черный и душистый перец, лавровый лист.

4. Руками хорошо перемешайте, слегка прижимая капусту, чтобы она пустила сок – это основа природного рассола.

5. Плотно утрамбуйте капусту с соком в чистую стеклянную или эмалированную банку. Сок должен покрывать овощи.

6. Накройте банку крышкой или марлей и оставьте при комнатной температуре (18-22 °C) на 3-4 дня.

7. Ежедневно один раз прокалывайте капусту ножом или шпажкой до дна – так будет выходить лишний газ и не будет горечи.

8. Когда капуста приобретет приятную кислинку и останется хрустящей, переставьте банку в холодное место или холодильник для дальнейшего хранения.

Полезные советы по приготовлению капусты:

1. Используйте только не йодированную соль – она не подавляет процесс естественного брожения.

2. Не добавляйте слишком много моркови, чтобы капуста осталась светлой и упругой.

3. Храните уже готовую капусту в холоде – так она может стоять несколько месяцев.

