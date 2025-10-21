Как вкусно заквасить капусту без уксуса: получится хрустящей и хорошо хранится
Заквашенная капуста без уксуса – это классический способ приготовления, который позволяет получить естественную кислинку и выразительный вкус без лишних ингредиентов. Такая капуста получается хрустящей, хорошо хранится в холодном месте и подходит и для салатов, и для гарниров. Все, что нужно – свежая капуста, морковь и соль. Главное – соблюдать пропорции и несколько дней дать капусте настояться при комнатной температуре.
Идея приготовления полезной квашеной капусты без уксуса опубликована на странице фудблогера emiliya.yevtushenko в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста – 5 кг.
- морковь – 600 г
- соль – 80 г (не йодированная)
- черный перец горошком – 8 шт.
- душистый перец – 10 шт.
- лавровый лист – 6 шт.
Способ приготовления:
1. Нашинкуйте капусту тонкой соломкой.
2. Морковь натрите на крупной терке и смешайте с капустой.
3. Добавьте соль, черный и душистый перец, лавровый лист.
4. Руками хорошо перемешайте, слегка прижимая капусту, чтобы она пустила сок – это основа природного рассола.
5. Плотно утрамбуйте капусту с соком в чистую стеклянную или эмалированную банку. Сок должен покрывать овощи.
6. Накройте банку крышкой или марлей и оставьте при комнатной температуре (18-22 °C) на 3-4 дня.
7. Ежедневно один раз прокалывайте капусту ножом или шпажкой до дна – так будет выходить лишний газ и не будет горечи.
8. Когда капуста приобретет приятную кислинку и останется хрустящей, переставьте банку в холодное место или холодильник для дальнейшего хранения.
Полезные советы по приготовлению капусты:
1. Используйте только не йодированную соль – она не подавляет процесс естественного брожения.
2. Не добавляйте слишком много моркови, чтобы капуста осталась светлой и упругой.
3. Храните уже готовую капусту в холоде – так она может стоять несколько месяцев.
