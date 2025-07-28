Очень быстро вкусно можно замариновать кабачки просто в пакете. Добавьте немного специй, а также много измельченной зелени и лук – получится очень вкусная и пряная закуска на любой случай.

Идея приготовления закуски из маринованных кабачков опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

лук синий – 1 шт.

Ингредиенты для марнинада:

соль – 0,5 ч.л.

перец – 0,5 ч,л.

сахар – 1 ч.л.

яблочный или винный уксус – 3 ст.л.

горчица в зернах – 3 ст.л.

петрушка или укроп – пучок.

Способ приготовления:

1. Кабачки (обязательно молодые) и лук нарезать тонкими ломтиками и переложить в пакет.

2. Добавить все ингредиенты для маринада.

3. Закрыть пакет и все тщательно смешать.

4. Оставить мариноваться на 30 минут.

5. Приоткрыть пакет и слить всю жидкость.

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