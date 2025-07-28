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Как вкусно замариновать кабачки в пакете: закуска на любой случай
Очень быстро вкусно можно замариновать кабачки просто в пакете. Добавьте немного специй, а также много измельченной зелени и лук – получится очень вкусная и пряная закуска на любой случай.
Идея приготовления закуски из маринованных кабачков опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- лук синий – 1 шт.
Ингредиенты для марнинада:
- соль – 0,5 ч.л.
- перец – 0,5 ч,л.
- сахар – 1 ч.л.
- яблочный или винный уксус – 3 ст.л.
- горчица в зернах – 3 ст.л.
- петрушка или укроп – пучок.
Способ приготовления:
1. Кабачки (обязательно молодые) и лук нарезать тонкими ломтиками и переложить в пакет.
2. Добавить все ингредиенты для маринада.
3. Закрыть пакет и все тщательно смешать.
4. Оставить мариноваться на 30 минут.
5. Приоткрыть пакет и слить всю жидкость.
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