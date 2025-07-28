Как вкусно замариновать кабачки в пакете: закуска на любой случай

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
369
Как вкусно замариновать кабачки в пакете: закуска на любой случай

Очень быстро вкусно можно замариновать кабачки просто в пакете. Добавьте немного специй, а также много измельченной зелени и лук – получится очень вкусная и пряная закуска на любой случай.

Идея приготовления закуски из маринованных кабачков опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.

Как вкусно замариновать кабачки в пакете: закуска на любой случай

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.
  • лук синий – 1 шт.

Ингредиенты для марнинада:

  • соль – 0,5 ч.л.
  • перец – 0,5 ч,л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • яблочный или винный уксус – 3 ст.л.
  • горчица в зернах – 3 ст.л.
  • петрушка или укроп – пучок.

Способ приготовления:

Как вкусно замариновать кабачки в пакете: закуска на любой случай

1. Кабачки (обязательно молодые) и лук нарезать тонкими ломтиками и переложить в пакет.

2. Добавить все ингредиенты для маринада.

Как вкусно замариновать кабачки в пакете: закуска на любой случай

3. Закрыть пакет и все тщательно смешать.

Как вкусно замариновать кабачки в пакете: закуска на любой случай

4. Оставить мариноваться на 30 минут.

Как вкусно замариновать кабачки в пакете: закуска на любой случай

5. Приоткрыть пакет и слить всю жидкость.

Как вкусно замариновать кабачки в пакете: закуска на любой случай

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