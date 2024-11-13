Квашеная капуста – традиционное украинское блюдо, не только вкусное, но и полезное. Благодаря простому рецепту ее можно легко приготовить дома, получив богатый витаминами и пробиотиками продукт. Узнайте, как быстро заквасить капусту по классическому рецепту.

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Идея приготовления сочной квашеной капусты опубликована на странице фудблогерки Аллы с ником gotuemo rasom в Instagram. Овощи могут долго храниться.

Ингредиенты:

капуста – 2 кг.

перец болгарский – 3 шт.

морковь (средняя) – 2 шт.

чеснок – 3-5 зубчиков

Ингредиенты для маринада:

вода – 1 л.

сахар – 100 г

соль – 50 г

лавровые листья – 2 шт.

перец горошком – 10 шт.

уксус – 100 г

масло подсолнечное – 100 г

Способ приготовления:

1. Снять с капусты поврежденные листья, разрезать пополам и нарезать удобным для вас способом.

2. Морковь натереть на мелкую или крупную терку.

3. Перец почистить и порезать на маленькие слайсы.

4. Также нарезать чеснок.

5. К капусте добавить перец, морковь, чеснок и все хорошо смешать.

6. Переложить капусту в подготовленную посуду и хорошо утрамбовать

7. Для маринада на 1 литр воды добавить сахар, соль, лавровый лист, перец горошком, уксус, растительное масло.

8. Всё перемешать и отправить на огонь.

9. Довести до кипения и кипящим маринадом залить капусту.

10. Накрыть, дать остыть и отправить в холодное место или в холодильник на 3 дня.

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