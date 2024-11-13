Как вкусно замариновать капусту: будет очень хрустящей и сочной
Квашеная капуста – традиционное украинское блюдо, не только вкусное, но и полезное. Благодаря простому рецепту ее можно легко приготовить дома, получив богатый витаминами и пробиотиками продукт. Узнайте, как быстро заквасить капусту по классическому рецепту.
Идея приготовления сочной квашеной капусты опубликована на странице фудблогерки Аллы с ником gotuemo rasom в Instagram. Овощи могут долго храниться.
Ингредиенты:
- капуста – 2 кг.
- перец болгарский – 3 шт.
- морковь (средняя) – 2 шт.
- чеснок – 3-5 зубчиков
Ингредиенты для маринада:
- вода – 1 л.
- сахар – 100 г
- соль – 50 г
- лавровые листья – 2 шт.
- перец горошком – 10 шт.
- уксус – 100 г
- масло подсолнечное – 100 г
Способ приготовления:
1. Снять с капусты поврежденные листья, разрезать пополам и нарезать удобным для вас способом.
2. Морковь натереть на мелкую или крупную терку.
3. Перец почистить и порезать на маленькие слайсы.
4. Также нарезать чеснок.
5. К капусте добавить перец, морковь, чеснок и все хорошо смешать.
6. Переложить капусту в подготовленную посуду и хорошо утрамбовать
7. Для маринада на 1 литр воды добавить сахар, соль, лавровый лист, перец горошком, уксус, растительное масло.
8. Всё перемешать и отправить на огонь.
9. Довести до кипения и кипящим маринадом залить капусту.
10. Накрыть, дать остыть и отправить в холодное место или в холодильник на 3 дня.
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