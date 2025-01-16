Как вкусно замариновать красную рыбу: есть можно уже через сутки
Красная рыба – это прекрасное дополнение к салатам, бутербродам, разным закускам. Также этот продукт может быть самостоятельным блюдом. Но его обязательно нужно замариновать, чтобы было вкусно и сочно.
Идея приготовления маринованной красной рыбы опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram. Можно будет есть уже через сутки.
Ингредиенты:
- красная рыба – 350-400 г
- соль – 1,5 ст.л.
- сахар – 1 ст.л.
- растительное масло – 2 ст.л.
- уксус – 4 ст.л.
- перец горошек – 8-10 шт.
- гвоздика – 5-6 шт.
- лавровый лист – 2-3 шт
- орегано, розмарин – по 0,5 ч.л.
- вода – 0,5 л
Способ приготовления:
1. Рыбу чистим, нарезаем тонкими ломтиками.
2. Вливаем в кастрюлю воду, добавляем соль, сахар, приправы.
3. Доводим до кипения, даем покипеть 3-4 минуты, добавляем растительное масло, перемешиваем, снимаем с огня.
4. Вливаем уксус, даем остыть до комнатной температуры.
5. Рыбу складываем в удобную емкость, заливаем маринадом.
6. Ставим в холодильник на сутки.
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