Красная рыба – это прекрасное дополнение к салатам, бутербродам, разным закускам. Также этот продукт может быть самостоятельным блюдом. Но его обязательно нужно замариновать, чтобы было вкусно и сочно.

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Идея приготовления маринованной красной рыбы опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram. Можно будет есть уже через сутки.

Ингредиенты:

красная рыба – 350-400 г

соль – 1,5 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

растительное масло – 2 ст.л.

уксус – 4 ст.л.

перец горошек – 8-10 шт.

гвоздика – 5-6 шт.

лавровый лист – 2-3 шт

орегано, розмарин – по 0,5 ч.л.

вода – 0,5 л

Способ приготовления:

1. Рыбу чистим, нарезаем тонкими ломтиками.

2. Вливаем в кастрюлю воду, добавляем соль, сахар, приправы.

3. Доводим до кипения, даем покипеть 3-4 минуты, добавляем растительное масло, перемешиваем, снимаем с огня.

4. Вливаем уксус, даем остыть до комнатной температуры.

5. Рыбу складываем в удобную емкость, заливаем маринадом.

6. Ставим в холодильник на сутки.

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