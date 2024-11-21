Как вкусно замариновать лимоны: вариант пикантной и очень простой закуски
Маринованные лимоны – это довольно необычный вариант замечательной пикантной закуски. Цитрус обладает насыщенным вкусом, прекрасным ароматом и может долго храниться в банке. Продукт станет ярким дополнением к вашему праздничному столу и отлично сочетается с другими блюдами.
Идея приготовления маринованных закусочных лимонов опубликована на странице фудблогера с ником dribka.soli в Instagram. Нарезать плоды нужно максимально тонкими кусочками, чтобы они смогли промриниться.
Ингредиенты:
- лимон – 3 1/2 лимона
- сахар – 2 ст.л
- соль – 1 ст.л.
- свежемолотый перец
- по 1 ч.л. чили хлопьев или пасты харисса, измельченного чеснока, куркумы, молотой звезды, кориандра (количество можно регулировать)
- немного зеленого лука
Способ приготовления:
1. Очень тоненько порезать лимоны.
2. Положить в миску.
3. Хорошо отжать.
4. Собрать появившийся в отдельно сосуд сок.
5. Туда же выжать сок из половинки лимона, который еще не порезаный.
6. Лимоны присыпать сахаром, солью, перцем, перемешать и отложить.
7. В емкость с лимонным соком насыпать все специи, хорошо перемешать и залить это в лимоны.
8. Еще раз хорошо перемешать.
9. Все это выложить в банку и поставить в холодильник.
10. Есть можно уже через 6-8 часов.
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