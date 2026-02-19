Лук можно очень вкусно замариновать для салатов и к шашлыку. Овощ не будет горчить и, при этом, сохранится сочность и легкая слащавость.

Идея приготовления сочного маринованного лука опубликована на странице фудблогера nelly.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

3 луковицы

250 мл. воды

2 ст.л. уксуса (9%)

1 ст.л. сахара

1 ч.л. соли

2-3 горошины черного перца

1 лавровый лист

Способ приготовления:

1. В небольшой кастрюле смешать воду, соль, сахар, перец.

2. Добавить лавровый лист.

3. Довести до кипения.

4. Снять с огня, добавить уксус.

5. Сразу залить лук горячим маринадом.

6. Накрыть и оставить на 20-40 минут.

