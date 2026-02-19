Как вкусно замариновать лук к шашлыку и салатам: горчить не будет

Лук можно очень вкусно замариновать для салатов и к шашлыку. Овощ не будет горчить и, при этом, сохранится сочность и легкая слащавость.

Идея приготовления сочного маринованного лука опубликована на странице фудблогера nelly.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • 3 луковицы
  • 250 мл. воды
  • 2 ст.л. уксуса (9%)
  • 1 ст.л. сахара
  • 1 ч.л. соли
  • 2-3 горошины черного перца
  • 1 лавровый лист

Способ приготовления:

1. В небольшой кастрюле смешать воду, соль, сахар, перец.

2. Добавить лавровый лист.

3. Довести до кипения.

4. Снять с огня, добавить уксус.

5. Сразу залить лук горячим маринадом.

6. Накрыть и оставить на 20-40 минут.

