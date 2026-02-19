Все рецепты
Как вкусно замариновать лук к шашлыку и салатам: горчить не будет
Лук можно очень вкусно замариновать для салатов и к шашлыку. Овощ не будет горчить и, при этом, сохранится сочность и легкая слащавость.
Идея приготовления сочного маринованного лука опубликована на странице фудблогера nelly.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- 3 луковицы
- 250 мл. воды
- 2 ст.л. уксуса (9%)
- 1 ст.л. сахара
- 1 ч.л. соли
- 2-3 горошины черного перца
- 1 лавровый лист
Способ приготовления:
1. В небольшой кастрюле смешать воду, соль, сахар, перец.
2. Добавить лавровый лист.
3. Довести до кипения.
4. Снять с огня, добавить уксус.
5. Сразу залить лук горячим маринадом.
6. Накрыть и оставить на 20-40 минут.
